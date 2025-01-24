Икс-фактор для «Ак Барса» на плей-офф КХЛ: почему в О'Делле так нуждается Гатиятулин

Канадский нападающий Эрик О’Делл дебютирует за «Ак Барс» с большой вероятностью уже в сегодняшнем матче с «Сибирью». Почему главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин так нуждается в североамериканском форварде – в материале «ТИ-Спорт».





О’Делл дебютирует за «Ак Барс» раньше намеченного срока

Одна из проблемных позиций «Ак Барса» в январе – амплуа центрального нападающего. Из-за дефицита форвардов Анвар Гатиятулин был вынужден прибегнуть к неординарному решению в выездной серии на Дальнем Востоке. В последних матчах центром в тройке с Галимовым и Барабановым был Егор Коршков – номинальный крайний нападающий. Напомним, Илья Сафонов в игре против «Салавата Юлаева» (5:1) получил неприятную травму плеча. Срок возвращения хоккеиста – не раньше середины февраля.

Коршков на месте центрального нападающего проявил себя статистически – 5 (1+4) за 5 матчей – даже лучше, чем когда играл слева в третьем звене. Однако формула успеха здесь кроется скорее в новых партнерах форварда. Барабанов и Галимов в этом сезоне выступают настолько здорово, что с их помощью очки стабильно бы набирали и Кателевский с Комковым, выступай они с ними в одном звене.

Очевидно, что использование Коршкова на месте центра второго звена – история временная. Иначе бы не было разговоров о скором возвращении Эрика О’Делла. По информации «ТИ-Спорт», изначально дебют канадца за «Ак Барс» планировался в первых числах февраля. Однако печальная ситуация в казанском клубе с центральными нападающими заставила Анвара Гатиятулина готовить О’Делла уже на игру с «Сибирью», которая состоится вечером 24 января.

Североамериканский нападающий не появлялся на льду с октября 2024 года, с тех пор как получил травму. Долгая реабилитация и дорогой действующий контракт поспособствовали тому, чтобы «бело-голубые» расторгли соглашение с О’Деллом. «Ак Барс» брал 34-летнего канадца свободным агентом на свой страх и риск. О’Делл – это опытный нападающий с хорошим броском и хоккейным интеллектом. Тем не менее у него есть один большой минус – «хрустальность». Практически каждый сезон О’Делла мучают разного рода травмы. «Ак Барс» заключил контракт с канадцем до мая 2025 года.

Этот трансфер сделан Маратом Валиуллиным, естественно, с прицелом на плей-офф. Но как адаптируется О’Делл за короткий срок к новому клубу и сумеет ли он продемонстрировать свой высокий уровень в матчах «Ак Барса» – пока большая загадка.

С приходом О’Делла в «Ак Барсе» оживет третье звено?

Ставку на Эрика О’Делла руководство и тренерский штаб казанцев делают действительно большую. В первую очередь в связи с тем, что у «Ак Барса» катастрофически проседает третье звено. Молодой форвард Денис Комков, которого Анвар Гатиятулин осенью привлек из «Нефтяника», к сожалению, не соответствует уровню топ-клуба. Он дисциплинирован, старателен, активен, однако неэффективен в связке с Коршковым и Кошелевым, у которых также нынешний сезон складывается смазанно. И Семен, и Егор в текущем регулярном чемпионате даже близко не показывают тех цифр, которые у них были в прошлом году. Всего за полгода Коршков из топ-игрока КХЛ, коим он был в «Амуре», превратился в «Ак Барсе» в посредственного хоккеиста (6+13 за 41 матч). Блеклая статистика Семена Кошелева (10+6 за 46 игр), вероятно, объясняется отсутствием прежних партнеров по звену – Станислава Галиева и Кирилла Семенова.

В «Ак Барсе» рассчитывают, что О’Делл сумеет воскресить именно Коршкова с Кошелевым. Ведь вряд ли Анвар Гатиятулин будет рушить то, что и так хорошо работает, – звено Семенова с Петаном и Яшкиным или тройку Галимова с Барабановым. Хотя не исключено, что, пока Сафонов восстанавливается от травмы, именно О’Делл станет центральным нападающим во втором звене. А Егор Коршков по привычке сыграет в третьей тройке с Комковым и Кошелевым.

О’Делл может стать Х-фактором «Ак Барса» в плей-офф

«Эрик О’Делл — это опытный хоккеист, адаптированный к лиге, с хорошим процентом выигранных вбрасываний и умением играть в спецбригадах. Нам нужен был разноплановый центрфорвард с правым хватом, способный брать на себя черновую работу и расчищать пространство для партнеров», – прокомментировал трансфер О’Делла генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Канадец показывал достойные цифры в КХЛ, выступая за «Динамо». Несмотря на возраст, физические данные О’Делла позволят ему выступать на приличном уровне еще не один сезон в КХЛ. Не исключено, что под конец регулярки или в плей-офф он может стать Х-фактором для «Ак Барса». При условии, конечно, что О’Делла снова не замучают незапланированные травмы.