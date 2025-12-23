Икра, колбасы и мясо: Роскачество выяснило, что покупают к новогоднему столу заранее

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большинство россиян предпочитают готовиться к новогоднему столу заранее: продукты к празднику заблаговременно покупают 76% жителей страны. Об этом сообщили в Центре изучения потребительского поведения Роскачества по итогам исследования, передает «РИА Новости».

По данным исследования, почти половина респондентов заранее приобретают алкоголь, а четверть – красную икру. Столько же опрошенных покупают к празднику сырокопченые колбасы и мясные деликатесы. Консервированные овощи заблаговременно закупают 40% россиян, шоколадные конфеты – около трети участников опроса.

В Роскачестве также отметили, что 14% респондентов заранее покупают свежее мясо, 12% – замороженную рыбу. Примерно каждый десятый приобретает к Новому году свежую рыбу и замороженное мясо.

Среди напитков чаще всего заранее покупают алкоголь – так поступают 45% опрошенных. Соки и морсы приобретают 25% россиян, безалкогольные газированные напитки – 24%.

При этом почти четверть участников опроса не покупают продукты к празднику заранее. Основная часть респондентов предпочитает приобретать товары для новогоднего стола в розничных магазинах, 37% делают покупки на рынках, а 12% заказывают продукты через маркетплейсы. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек.