Икону с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную Путиным, доставили в ДНР

Икона Спаса Нерукотворного, подаренная Президентом РФ Владимиром Путиным, прибыла в Донецкую народную республику. В регион ее доставил священник Волгоградской епархии иерей Владимир Пономаренко.

«Этот образ был передан Верховным главнокомандующим, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным для наших воинских подразделений, чтобы перед этим образом наши воины возносили свои молитвы к Господу», — цитирует слова священника ТАСС.

Отец Владимир добавил, что сначала икону доставили в добровольческое подразделение «Сталинград», где для военных провели молебен, а затем реликвия отправилась в путешествие по воинским частям и подразделениям на территории ДНР. Впоследствии образ планируется отправить в ЛНР.

Оригинал иконы «Спас Нерукотворный», копии которой российский лидер вручил военным на Пасху, должен быть передан в главный храм Вооруженных сил РФ, рассказали ранее в Кремле. Икона, принадлежавшая военному министру Российской империи при Александре III и Николае II Петру Ванновскому, прежде находилась в Соединенных Штатах в одной из частных коллекций.