«Икону» не делаем, но и недостатки не акцентируем»: стартуют съемки сериала «Ильгам»

В декабре кинокомпания «Ватан 21 Век» (ТНВ) приступает к съемкам сериала «Ильгам»*, рассказывающего о ключевых моментах биографии Ильгама Шакирова. Культурный обозреватель «Интертата» побывала в театре Тинчурина на кастинге фильма и поговорила с его авторами.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще месяц назад я буквально по крупицам собирала информацию об этом фильме, а теперь уже сам телеканал ТНВ собрал журналистов. Что ж, сходим, посмотрим, что к чему. Когда я подошла, свое актерское мастерство демонстрировали Гульчачак и Ирек Хафизовы. Оценивающих собралось немало: исполнительный директор компании «Ватан 21 Век» Алина Сулейманова, еще два продюсера; два сценариста – Рустем Галиуллин и Ильдар Киямов (последний отвечает за диалоги); два режиссера – Олег Кондрашов и Рамиль Гараев и консультант – многоуважаемый Ильгам Хазиев. Честно говоря, показалось странным, для чего в данном случае нужны сразу три продюсера.

Актеры заходили и выходили, а я тем временем занялась своим делом: по очереди расспрашивала исполнителей проекта.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будет лучше, если Ильгама сыграет кто-то неизвестный. Пусть он станет известным благодаря этой роли»

Ильгам Хазиев, бывший помощник Ильгама Шакирова:

– Очень рад, что начали снимать этот фильм. И хорошо, что его авторы обратились ко мне, иначе просто пошли бы по неправильному пути. Они выясняли у меня все до мелочей: какие привычки были у Ильгама абый, какая мимика, как он готовился к концертам, как относился к музыкантам, какие у него были требования… В прессе артисты только хвалили друг друга, а на самом деле могли и не особо-то уважать. По сценарию тоже постоянно со мной советовались. Я считаю, что фильм должен максимально соответствовать действительности.

Подобралась творческая команда, все стараются. Режиссер Олег Кондрашов – русский парень, он, мне кажется, очень талантливый.

Ильгам Хазиев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Говорят, фильм будет затрагивать только относительно молодые годы Ильгама абый. То есть вашего персонажа там не будет, так?

– Да, время действия – с 1935 года по конец 1970-х. Большая часть фильма – про «золотой век» Ильгама абый, когда он жил на улице Николаева в Казани. Моего персонажа там не будет.

– Люди, как известно, не ангелы, у всех есть недостатки. Будут ли они показаны?

– С рождения и до 50-х годов – это его детство, чистое, светлое время. А в артистической жизни да, у каждого уже свой характер. Но я не сторонник акцентирования недостатков.

– Каким вы представляете актера на роль Ильгама абый?

– На мой взгляд, это должен быть человек с актерским образованием. Похожий на Ильгама абый лицом, ладный, с приятной внешностью. Будет лучше, если его сыграет кто-то неизвестный. Пусть он станет известным благодаря этой роли.

«Только представь: Ильгам в Советском Союзе, а татарская девушка Рахиля – в капстране. Один не может поехать к другому»

Рустем Галиуллин, писатель, директор Татарского книжного издательства:

– Нет такого татарина, который не знал бы Ильгама абый. Я и сам вырос на его песнях. Послушаю современных певцов – и включаю его, это уже как привычка. Он бывал с концертами в нашей деревне, как-то раз мы поговорили на «Татар җыры», а больше пересечься не довелось. Взявшись за сценарий, я немного растерялся, хотя всегда интересовался его биографией, прочитал все книги, которые его так или иначе касаются.

В общем, сначала у меня был вопрос: «Почему я?» Но потом познакомился с командой, и мне очень понравилось видение режиссера Олега Кондрашова. Фильм не ограничивается биографическими моментами, будет показано и то, что сформировало его как на личность. И я согласился. Разговаривал с людьми, хорошо знавшими Ильгама абый, советовался с Рабитом Батуллой, Ильгамом Хазиевым.

Рустем Галиуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сейчас проект делается как сериал, но, если честно, я бы хотел увидеть в будущем и художественный фильм.

В первом варианте я написал очень длинный синопсис, от рождения Ильгама абый до его смерти – сюжет тянул серий на двадцать, не меньше. Потом мы с режиссером решили сосредоточиться на самом красивом его времени и на событиях, которые сделали его великим. Идет поиск: как Ильгам Шакиров стал Ильгамом Шакировым.

А биография его потрясающая! Ильгам родился в 1935 году в деревне Яна-Буляк (ныне Тукаевского района, – прим. Т-и). Это была новая деревня, основанная в 1927 году. Деревня с таким названием подарила татарскому народу Ильгама Шакирова (бүләк – «подарок» с татарского, – прим. Т-и). В его жизни есть параллели с судьбой Тукая.

Есть много интересных вещей, которые не войдут в фильм. Большую роль в раскрытии характера Ильгама абый сыграл Ильгам Хазиев. На сцене это был уникальный певец, а в жизни – настоящий мужчина, умевший отстаивать свое мнение. Мы нашли очень интересные документы о том, как его проверяли. Эти детали тоже вошли в сценарий.

В общем, после написания сценария моя любовь к этой личности стала еще сильнее.

– Кстати, а линия любви там есть?

– Да, есть. Наверное, можно сказать, что это платоническая любовь. В 1968 году он познакомился с финской татаркой Рахилей, они встретились несколько раз. Представь себе: Ильгам живет в Советском Союзе, а Рахиля – в капстране. Один не может поехать к другому. Ильгаму Шакирову не раз предлагали остаться за границей, но он понимал, какая у него миссия в этом мире.

Мы знаем и о его первой любви, и о предательстве этой первой любви. Но мы не стали выпячивать эту линию.

Когда я писал сценарий, для меня было важно, чтобы в проекте участвовал человек, хорошо знающий закулисную сторону [эстрады]. Спасибо Ильдару абый Киямову – за диалоги отвечал он. Например, он отлично разбирается во взаимоотношениях гармонистов, гитаристов.

С тех пор, как я вернулся из Якутии, я постоянно думаю об этой теме: чтобы «раскачать» татарский мир, нам нужны фильмы и сериалы, именно на этом стоит делать акцент. Про Ильгама абый можно снять и сто фильмов.

Ильдар Киямов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я дважды попадал в аварии. Точно знаю, что после этого не до песен»

Ильдар Киямов, тележурналист, актер, мастер художественного слова, писатель:

– Фильм – это не только сценарий, актеры или костюмы. Самое главное в кино – это слова, диалоги. В этом плане у меня есть опыт: я участвовал в сценарной работе над сериалом «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит – песня остается»). И до этого тоже был опыт. Важная часть кино, его органика проявляется именно через диалоги. Я бы даже сказал, что вижу свою миссию шире: отвечать не только за диалоги, но и за ход сценария, логику событий, связность эпизодов.

Возникает и вопрос фактологической точности. Например, в сценарии написано: «Ильгам Шакиров играет на баяне». Я выяснил – он никогда не играл на баяне. Или еще: люди попадают в аварию на автобусе и после этого начинают петь и скакать. Я как человек, дважды попадавший в аварии, точно знаю, что после такого люди переживают шок, тут не до песен – спасибо, что жив остался. Если мы допустим подобные ошибки, зритель непременно заметит и скажет: фигню вы написали.

Вот такая у меня миссия – диалогами вдохнуть в фильм жизнь. Когда мы прописали зимние сцены, режиссер сказал: «Сценарий заиграл». Киносценарий появляется, только когда в него добавляются диалоги. Нельзя же разговаривать о душе с бессловесным человеком.

– Ты ведь лично общался с Ильгамом абый, так?

– Мы с детства видели его в телевизоре, он уже был как родной человек. А в 2003-2004 годах, собирая материал для книги о Рифкате Гумерове, я встретился с Ильгамом абый в первый раз. Отыскал его в филармонии, взял интервью. Для меня это было как побывать у пророка.

В 2000-х мы вместе с Альфией апа и Ильгамом абый ездили на гастроли в Сибирь. Мы были молодыми, и они говорили нам «сынок», «дочка». Я вел в филармонии его юбилейные концерты на 70- и 75-летие. Когда ездили в Сибирь, старался быть поближе к нему. Журналисты ведь неугомонный народ – расспрашиваю по дороге, интересные мысли и фразы записываю в блокнот. У меня есть специальная «Сибирская тетрадь», там собраны все разговоры с Ильгамом абый. Я ее много раз просматривал. Думаю, я общался с ним достаточно.

– Нужно ли, по-твоему, показывать в этом сериале и не самые приятные черты героя?

– Думаю, неправильно все выносить на экраны. Ильгам абый – один из героев нашего народа, вместе с Альфией апа они как две брови над глазами татарина. Поэтому мы решили, что не стоит включать подобные моменты. Лично я думаю так, и вся творческая группа со мной согласна. Мы хотим показать его «золотой век», когда он поднялся, засиял, развернулся на полную. Совершаем экскурс в его детство.

Народ ведь не хочет видеть своих героев в дурном свете. Про Сююмбике, например, говорят, что она сбросилась с башни, хотя мы даже не знаем, когда она умерла. Так народ видит своих героев, мифологизирует их, даже если приходится что-то додумывать.

Олег Кондрашов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы показываем самые яркие его годы – с 1960-го по 1982-й»

Олег Кондрашов, режиссер:

– Я не был знаком с Ильгамом Шакировым, мы никогда не встречались, но есть один печальный момент: судьба распорядилась так, что я был режиссером прямой трансляции церемонии прощания с ним. Не знаю, знак это или нет, но вот так. С биографией и творчеством Ильгама Шакирова мы знакомились уже в процессе написания сценария, общаясь с его близкими.

Никто [из нас] не хочет делать из него «икону» или «кумира», перед нами нет такой творческой задачи. Мы хотим показать человека со всей его внутренней трагедией, одиночеством, страхами.

– По каким критериям отбираете исполнителя главной роли? Какие у вас к нему требования?

– У нас уже есть кандидат на эту роль. Пока не могу назвать его имя, но уверен на 90 процентов, что это должен быть он. Мы его пока не смотрели. Он не слишком известный, но у него есть профессиональное актерское образование, он снимался в кино.

Актер, который будет играть нашего героя, должен чувствовать его внутренний мир. Это очень сложно. Потому что люди, которые знали Ильгама Шакирова, говорят, что у него была потрясающая энергетика. Передать это на экране очень сложно.

Мы покажем самые яркие годы Ильгама Шакирова – с 1960-го по 1982-й. Главные события его жизни происходили именно тогда, они повлияли на его судьбу. Флешбэками покажем его детство. Сложная судьба…

Алина Сулейманова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В сериале будет много исторических персонажей»

Алина Сулейманова, исполнительный директор компании «Ватан 21 Век»:

– В онлайн-кастинге участвовали актеры из Москвы. Мы встречались с Розой Хайруллиной, общались больше часа, обсудили все нюансы. У нее очень короткий, но важный эпизод. Думаю, уже можно сказать – она сыграет акушерку, которая помогла Ильгаму появиться на свет. Режиссер и актриса долго обсуждали этот эпизод: верит ли она в Бога, как видит роль, что наденет…

Посмотрели молодежь, которая училась в Казани, а сейчас участвует в разных кинопроектах в Москве. Таких много, но есть одна проблема с внешностью современных актеров – у многих накачанные губы, нарощенные ресницы. Для нашего сериала это не подходит. Если ресницы еще можно убрать, то губы уже никак. Радует, что очень хотят сниматься дети, которые занимаются в казанских театральных студиях. Так что маленького Ильгама, его односельчан и одноклассников выберем из них.

Сразу хочу сказать: это не будет полностью биографическая картина. Например, события, которые произошли с ним в 2 года, мы отыграем с 7-летним Ильгамом.

Актер, который играет взрослого Ильгама, сам петь не будет – прозвучат настоящие записи песен в исполнении героя. А вот маленький Ильгам будет петь, поэтому мы ищем поющего мальчика.

В сериале будет много исторических персонажей. Например, будет показана вся творческая команда Ильгама. Будет и Альфия Авзалова – и персонаж, и имя. В сериале будут и люди, жившие за пределами Татарстана и встречавшиеся с Ильгамом Шакировым.

– То есть это будет байопик?

– Да. Мы читали вашу статью. Сначала обратились с этой идеей к Байбулату Батуллину, но он занят на федеральных проектах. Переговоры начали еще полгода назад, но у всех свои проекты и графики. Потом решили, что возьмем молодого талантливого режиссера без фильмографии. А вот оператором-постановщиком договорились пригласить человека с большой фильмографией. Рассматривали несколько кандидатур, но было желание взять близкого Ильгаму Шакирову человека. Рафик Галеев – как раз такой человек. И Аллах нам помог: Рафик заканчивает свой федеральный проект и приступает к нашему.

В фильме, конечно, будет и личная жизнь Ильгама Шакирова. Например, отношения с Альфией Авзаловой – мы говорили с ее близкими, в том числе с дочерью Зульфией. И еще была любовь – финская татарка Рахиля. Сейчас подбираем актрису на эту роль…

***

И в фойе, и в кабинете, где проходил кастинг, желающих участвовать в нем становилось все больше и больше. Театр гудел, как улей.

В декабре пройдут зимние съемки, в июне-июле – летние. Пока вот так…

* Сериал снимается при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ