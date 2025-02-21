Икебана, каллиграфия и Православие: в Казани отметили день памяти Николая Японского

Мастер-классы по икебане, фильмы и лекции о японской культуре организовала Казанская епархия в день памяти Святого Николая Японского. Мероприятия прошли в молодежном пространстве «Азбука» при казанском храме преподобного Сергия Радонежского и в Казанском федеральном университете.

Фото: © Александр Ермолин

«16 февраля в православном календаре стоит День памяти святителя Николая Японского. Этот удивительный святой отправился проповедовать на японские острова и посвятил этому жизнь. Он умер в 1912 году, а до этого многие десятилетия изучал японский язык и культуру, чтобы проповедовать православие в Японии. Миссия равноапостольного Николая Японского — это обращение к вере через культуру, попытка воцерковить все то хорошее, что было в японской культуре», – рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Фото: © Александр Ермолин

Святитель Николай Японский был известен своим подходом к проповеди через культурные традиции, поэтому в рамках памятного мероприятия были организованы мастер-классы по икебане и каллиграфии.

«Мне было очень интересно послушать про искусство икебаны, в основе которого лежит гармония. Каллиграфия — это искусство, о котором мы забыли. Мы либо торопимся и пишем неразборчиво, либо вообще набираем текст на клавиатуре. Из-за постоянного пользования гаджетами мы практически потеряли навык письма. Обращение к этому искусству вызвало большой интерес у собравшихся. Надеюсь, возникший интерес поспособствует популяризации наследия Святого Николая Японского», – поделился священник.

В молодежном пространстве «Азбука» состоялись кинопоказ и обсуждение фильма «Свет Невечерний Восходящего Солнца». После просмотра участники мероприятия могли принять участие в мастер-классе по икебане, который провела руководитель японского культурного центра «Хато» Лилия Стрельникова.

Фото: © Александр Ермолин

В Казанском федеральном университете организовали круглый стол на тему «Святой Николай Японский: миссия через культуру». В ходе мероприятия прошла презентация издания трудов равноапостольного Николая Японского, которую провела заведующая кафедрой истории и гуманитарных дисциплин Николо-Угрешской духовной семинарии, ответственный редактор данного издания Ирина Кузьмина.

После завершения презентации мастер каллиграфии Ре Хатори поделился основами этого древнего искусства с собравшимися и провел мастер-класс.