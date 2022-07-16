IKEA пока не подтвердила планы продать торговые точки в России – Минпромторг

Шведский ретейлер IKEA пока планирует продавать торговые точки в России, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать [торговые точки в РФ], поэтому рано что-то говорить на эту тему», – приводит его слова ТАСС.

Евтухов также сообщил, что бренд Zara пока не заявлял о намерении вернуться на российский рынок вопреки сообщениям, ранее появившимся в СМИ. При это он подчеркнул, что власти страны хотят помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимала компания Inditex (владелец бренда Zara, а также Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и других).

«Для этого у российских брендов есть все возможности, я считаю», – подчеркнул Евтухов, добавив, что поддержка местных производителей не отражается на работе иностранных компаний – их никто не ограничивает, заверил представитель ведомства.

Покидать российский рынок зарубежные компании стали после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Донбассе.