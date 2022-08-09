IKEA назвала дату завершения онлайн-распродажи в России

Онлайн-распродажа товаров IKEA завершится в 8 часов вечера 15 августа. Об этом сообщается на российском сайте шведской компании.

В заявлении говорится, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее сделанных заказов, возврат и обмен товаров.

Напомним, ретейлер приостановил свою работу в России 3 марта, а в июне объявил об уходе с рынка и продаже своих фабрик. 5 июля стартовала прощальная распродажа, но из-за наплыва покупателей ее приостанавливали пару раз.

Причиной ухода ретейлера с российского рынка стало проведение специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.