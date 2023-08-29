ИК Татарстана закупят 50 швейных машинок и профилегибочный станок за 6,6 млн рублей

ИК-10

Фото: пресс-служба ФСИН

Исправительные колонии Управления ФСИН России по Татарстану намерены приобрести 50 промышленных швейных машинок и листогибочный промышленный пресс. Соответствующие тендеры общей стоимостью более 6,6 млн рублей размещены на сайте госзакупок.

В частности, менделеевская ИК-10 хочет купить 50 швейных машинок (Typical GC6890MD4 или эквивалентную модель). Увеличенное рабочее пространство таких машинок позволяет работать с объемными изделиями.

Стоимость закупки составляет свыше 2 млн 934 тыс. рублей, средства поступят из федерального бюджета. Подача заявок уже завершена, поставщика определят 30 августа. Контракт должен быть исполнен к концу текущего года.

В свою очередь казанская ИК-18 планирует стать обладателем профилегибочного станка за 3 млн 678 тыс. рублей. Средства также поступят из федерального бюджета, ориентировочная стоимость пресса определена путем изучения коммерческих предложений.

Подача заявок завершится 5 сентября, поставщик будет определен 7 сентября. Ему предстоит до 18 декабря этого года доставить станок на склад заказчика.