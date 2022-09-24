ИК и сотрудники УФСИН представили свою сельхозпродукцию на ярмарке «Дары осени» в Казани

Ежегодная ярмарка «Дары осени» состоялась сегодня в учебном центре УФСИН России по РТ. Все учреждения казанского гарнизона уголовно-исполнительной системы республики, колония-поселение №17, а также сотрудники и ветераны УИС представили на ярмарке свою сельхозпродукцию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Фото: Пресс-служба УФСИН РФ по РТ

Ярмарка – это ежегодный традиционный праздник, на котором сотрудники и ветераны УФСИН по РТ выступают с творческими номерами, участвуют в спортивных состоязаниях, презентуют приготовленные собственноручно кулинарные изыски национальных кухонь.

Фото: Пресс-служба УФСИН РФ по РТ

На ярмарке были представлены поделки: плетеная мебель, наборы шахмат и нард, сувениры из дерева и металлические мангалы. Их, а также цветочные композиции, домашние заготовки, изделия из мяса и рыбы, консервы, выпечку и кондитерские изделия мог сегодня приобрести любой посетитель ярмарки.

Фото: Пресс-служба УФСИН РФ по РТ

Цены на ярмарке были значительно ниже рыночных, а вся прибыль от продажи пойдет на благотворительность.

В жюри вошли: руководство УФСИН по РТ, руководители отделов и служб ведомства, ветераны. Судьи определили победителей в нескольких номинациях, лучшие участники были награждены ценными подарками и отмечены грамотами.

Фото: Пресс-служба УФСИН РФ по РТ

Награждали победителей начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев и его первый заместитель Олег Яцкевич.