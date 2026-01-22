ИИХФ рассмотрит вопрос о допуске юниорских сборных России и Белоруссии

Фото: fhr.ru

Международная федерация хоккея (ИИХФ) планирует в течение следующих нескольких месяцев изучить возможность возвращения юниорских сборных и клубных команд России и Беларуси в свои турниры. По предварительной информации, это может произойти в сезоне 2027/2028.

Как отмечается в официальном заявлении на сайте ИИХФ, по итогам недавнего совещания было принято решение не восстанавливать участие взрослых команд из этих стран в чемпионатах сезона‑2026/2027. Совет федерации пришел к выводу, что текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые гарантии для всех участников соревнований.

Вместе с тем, ИИХФ впервые за долгое время обозначила возможный путь к возвращению России и Белоруссии на свои турниры. Исполком федерации заявил о намерении детально рассмотреть вопрос о восстановлении в правах молодых игроков из этих стран в турнирах сезона-2027/2028. Речь идет об атлетах юношеского возраста (до 18 лет). Основой для этого решения стали рекомендации Международного олимпийского комитета.

«Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение, и его положительное решение полностью зависит от будущей оценки ситуации в сфере безопасности. Если в течение следующих месяцев уровень рисков будет существенно снижен, ИИХФ начнет диалог с соответствующими национальными ассоциациями, чтобы поддержать возможную реинтеграцию на юношеском уровне», — говорится в официальном сообщении.

Федерация подчеркивает, что для нее остаются абсолютным приоритетом безопасность всех участников соревнований и обеспечение надлежащих условий для организации мероприятий. ИИХФ продолжит внимательно следить за развитием обстановки и проводить постоянный мониторинг рисков.