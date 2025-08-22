ИИХФ отстранила Григоренко от всех спортивных соревнований

Фото: hclada.ru

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила бывшего хоккеиста, обладателя Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева», а ныне генерального директора ХК «Сочи» Игоря Григоренко. Функционер отстранен на четыре года от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом. Вердикт вступил в силу с 12 августа 2025 года, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник.

Источник утверждает, что решение было принято на основании базы LIMS, в которой фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.

В марте 2025 года Григоренко получил уведомление от Федерации хоккея России о положительной допинг-пробе в базе LIMS (проба от 2015 года). После оглашения этой информации он покинул пост советника генерального директора ХК «Лада» по развитию.

Игорь Григоренко был назначен на пост генерального директора ХК «Сочи» 1 июля 2025 года. После этого в южном клубе произошли изменения – команду покинул главный тренер Вячеслав Козлов и его штаб. Козлов не проработал в «Сочи» и двух месяцев, не проведя ни одного матча у его руля. На это место был назначен Владимир Крикунов.