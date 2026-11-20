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Совет Международной федерации хоккея (IIHF) на следующей неделе проведет очное заседание, на котором рассмотрит вопрос допуска сборных России к соревнованиям.

Об этом ТАСС сообщил член совета IIHF Вистурс Козиолс.

По его словам, совет будет работать в Цюрихе с понедельника по пятницу. Козиолс отметил, что IIHF обязана выполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS), а также должна обсудить, как проводить чемпионаты мира с участием россиян.

30 октября CAS постановил, что IIHF обязана восстановить Россию в правах и вернуть ее к международным турнирам.

Позже IIHF объявила, что сборная России не сыграет на молодёжном чемпионате мира — 2027 из-за позиции властей Канады, которые ранее заявили, что не намерены выдавать визы российским спортсменам.