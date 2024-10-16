Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
II Российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Казани с 13 по 15 ноября
С 13 по 15 ноября этого года в столице Татарстана, в международном выставочном центре «Казань
Экспо», пройдет II Международный форум «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество: РОСТКИ». Об этом сообщают организаторы мероприятия.
При этом они напоминают, что форум зарекомендовал себя как одно из крупнейших международных событий для развития экономического сотрудничества между субъектами РФ и провинциями КНР.
Особым моментом мероприятия станет пленарное заседание «Россия и Китай в глобальной экономической игре». Его участники обсудят вопросы развития и укрепления экономического взаимодействия, векторы которого были заданы лидерами двух стран — Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином.
Важными темами дискуссии станут общемировые тенденции рынка и позиции России и Китая, а также новые перспективы и точки взаимоотношений, которые открывает глобальная повестка.
Форум может стать дополнительным шагом в развитии основных сфер сотрудничества не только между Россией и Китаем, но и между другими странами. Регистрацию уже прошли делегаты из 41 субъекта Российской Федерации и 21 провинции Китайской Народной Республики, а также из шести других государств — Бразилии, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сенегала, Таджикистана и Узбекистана.
Уже более 1000 участников зарегистрировались на форум. Китай, в частности, будут представлять:
руководство Союза промышленности и торговли города Чанчунь провинции Цзилинь,
руководство комитета КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района,
руководство Постоянного комитета Собрания народных представителей города Чунцинь,
руководство городского комитета партии города Дачжоу провинции Сычуань,
руководство Народного политического консультативного совета города Чанша провинции Хунань.
В свою очередь от России на «РОСТКИ» зарегистрировались:
руководство Астраханской области,
руководство Волгоградской области,
руководство Ростовской области,
руководство Кировской области,
руководство Республики Коми,
руководство Удмуртской Республики.
Участие в деловой программе форума бесплатное. Пройти регистрацию можно по ссылке: russiachinaforum.com/registration2024. Официальный сайт форума — russiachinaforum.com/russiachinaforum2024.
С его программой можно ознакомиться по адресу: russiachinaforum.com/program2024. E-mail: forumrostki@mail.ru. У события есть Telegram-канал и страница в социальной сети «ВКонтакте».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»