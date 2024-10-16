II Российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Казани с 13 по 15 ноября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 13 по 15 ноября этого года в столице Татарстана, в международном выставочном центре «Казань

Экспо», пройдет II Международный форум «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество: РОСТКИ». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

При этом они напоминают, что форум зарекомендовал себя как одно из крупнейших международных событий для развития экономического сотрудничества между субъектами РФ и провинциями КНР.

Особым моментом мероприятия станет пленарное заседание «Россия и Китай в глобальной экономической игре». Его участники обсудят вопросы развития и укрепления экономического взаимодействия, векторы которого были заданы лидерами двух стран — Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином.

Важными темами дискуссии станут общемировые тенденции рынка и позиции России и Китая, а также новые перспективы и точки взаимоотношений, которые открывает глобальная повестка.

Форум может стать дополнительным шагом в развитии основных сфер сотрудничества не только между Россией и Китаем, но и между другими странами. Регистрацию уже прошли делегаты из 41 субъекта Российской Федерации и 21 провинции Китайской Народной Республики, а также из шести других государств — Бразилии, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сенегала, Таджикистана и Узбекистана.

Уже более 1000 участников зарегистрировались на форум. Китай, в частности, будут представлять:

руководство Союза промышленности и торговли города Чанчунь провинции Цзилинь,

руководство комитета КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района,

руководство Постоянного комитета Собрания народных представителей города Чунцинь,

руководство городского комитета партии города Дачжоу провинции Сычуань,

руководство Народного политического консультативного совета города Чанша провинции Хунань.

В свою очередь от России на «РОСТКИ» зарегистрировались:

руководство Астраханской области,

руководство Волгоградской области,

руководство Ростовской области,

руководство Кировской области,

руководство Республики Коми,

руководство Удмуртской Республики.

Участие в деловой программе форума бесплатное. Пройти регистрацию можно по ссылке: russiachinaforum.com/registration2024. Официальный сайт форума — russiachinaforum.com/russiachinaforum2024.

С его программой можно ознакомиться по адресу: russiachinaforum.com/program2024. E-mail: forumrostki@mail.ru. У события есть Telegram-канал и страница в социальной сети «ВКонтакте».