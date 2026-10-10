ИИ против учителя, рецепты коневодства, 35 лет Академии наук РТ: акценты недели

Татарстан готовит рывок в сфере коневодства, Академии наук РТ «стукнуло» 35 лет, в России отметили День учителя – эти и другие темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Академии наук Татарстана – 35 лет: как исследовательский центр стал стратегическим интегратором науки и производства

На этой неделе Академия наук Республики Татарстан отметила свой 35-летний юбилей. За эти годы она внесла весомый вклад в развитие научного потенциала региона и укрепление его международных связей.

Академия была основана в 1991 году указом первого Президента РТ, ныне Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. Основой для ее создания стал научный потенциал вузов, академических и отраслевых НИИ.

Президент АН РТ Рифкат Минниханов, комментируя юбилей, отметил, что за это время академия прошла путь от исследовательского центра до стратегического интегратора науки и производства. По его словам, сегодня она обеспечивает опережающее развитие региона через технологии, гуманитарную политику и кадровую поддержку, находясь «в условиях беспрецедентных внешних и внутренних вызовов».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди ключевых задач, стоящих перед Россией и Татарстаном, Минниханов назвал обеспечение технологического суверенитета страны, формирование новых производственных цепочек, импортозамещение, защиту исторической правды, а также внедрение искусственного интеллекта и опережающее проектирование будущего экономики.

В холле ТГАТ им. Камала, где проходило торжество, развернулась выставка научных достижений. Свои разработки представили институты, отделения и центры Академии наук РТ, а также Фонд науки и технологий и Инвестиционно-венчурный фонд республики. Среди экспонатов – диагностический прибор для международного термоядерного реактора, создаваемого для изучения возможностей получения энергии, подобной солнечной. Еще одна разработка – блокчейн-платформа Tatcoin, призванная упростить международные расчеты.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов объяснили роль и место Академии наук Татарстана на научно-исследовательской карте России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поголовье лошадей в Татарстане увеличат в полтора раза

В республике разработан региональный проект развития коневодства на период с 2027 по 2031 год. Он подготовлен по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Основные цели программы амбициозны: увеличить поголовье лошадей в полтора раза до 50 тыс., укрепить племенную базу, привлечь молодых специалистов, сохранить традиции коневодства и сформировать интерес к отрасли у детей и подростков.

Предусмотрены меры поддержки по ключевым направлениям: приобретение племенного и товарного поголовья, создание инфраструктуры, техническое оснащение и развитие селекционной работы. Коневодам обещают компенсировать часть затрат на покупку животных и строительство конюшен.

На сегодняшний день в хозяйствах Татарстана содержится 31,8 тыс. лошадей, в том числе свыше 13 тысяч – в личных подсобных хозяйствах. Разведением продуктивных и спортивных аргамаков занимаются в 86 хозяйствах.

Для сравнения: в 1995 году в республике насчитывалось 80,6 тыс. лошадей. К 2000 году их количество сократилось до 63,3 тыс., в 2005-м – до 51,3 тыс. В 2010 году в хозяйствах содержалось 33,5 тыс. голов, в 2015-м – 29,1 тыс. В 2020 году численность выросла до 32,4 тыс., однако в 2025-м снизилась до 31,1 тыс. голов.

Участники «Акцентов недели» нашли ответы на вопросы, почему Татарстан делает акцент на данной отрасли именно сейчас и при чем тут Республика Башкортостан и Всемирные игры кочевников.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Даже совершенная машина не заменит живое слово учителя»

5 октября в России отметили День учителя. В Татарстане давно сложилась традиция проводить в этот день торжественные мероприятия. Рустам Минниханов лично поздравил педагогов. На церемонии передачи новых школьных автобусов в Казани он пожелал учителям крепкого здоровья и благополучия.

«Сегодня День учителя. И в этот праздничный день есть добрая традиция, которая стала неотъемлемой частью нашей работы по развитию образования в республике, – наш автопарк пополняется благодаря федеральной программе комфортными школьными автобусами. Сегодня мы направляем на школьные маршруты еще 59 транспортных единиц», – сказал Минниханов.

Празднование продолжилось в Центре уникального мастерства, где лидер республики еще раз поздравил педагогов с их днем.

В Татарстане трудятся более 77 тыс. педагогических работников. Из них более 37 тыс. работают в школах, около 20 тыс. – в детских садах, более 8 тыс. – в учреждениях дополнительного образования, 11,9 тыс. – в организациях высшего и среднего профессионального образования.

«Даже совершенная машина не заменит живое слово учителя», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Что имел в виду лидер Татарстана и несет ли развитие ИИ угрозу сфере образования – ответы на эти вопросы искали участники видеоподкаста.