«ИИ помогает найти рак, но не заменяет врача»: о чем говорили онкологи на съезде в Казани

Онкологические заболевания – одна из основных причин смертности сегодня. Обсудить отдельные аспекты этой большой проблемы в Казань съехались онкологи со всей страны. О том, что именно их волновало, о чем шли жаркие дебаты, – в репортаже «Татар-информа».





XIV съезд онкологов России в Казани приурочен к 80-летию онкологической службы Республики Татарстан

«По данным ВОЗ, к 2030 году в мире в два раза вырастет число заболевших и умерших от рака»

XIV съезд онкологов России, который накануне открылся в Казани, приурочен к юбилейной дате – 80-летию онкологической службы Республики Татарстан. В его работе принимают участие главные внештатные специалисты-онкологи, руководители онкологических центров, образовательных организаций и профильных кафедр, организаторы здравоохранения.

«На наше мероприятие прислал приветственное слово Президент России Владимир Путин. Глава государства присылает его не на каждое мероприятие. Я думаю, это знак того, что наше руководство понимает важность проблемы. По данным ВОЗ, к 2030 году в мире минимум в два раза увеличится число заболевших и умерших от рака. Перед нами стоит задача этого не допустить», – отметил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Андрей Каприн: «К 2030 году в мире минимум в два раза увеличится число заболевших и умерших от рака. Перед нами стоит задача этого не допустить»

По словам Каприна, в последние годы государство делает огромные вложения в онкологическую службу. В то же время перед ней остается ряд вызовов: раннее выявление, быстрая попадание пациента к специалисту, развитие современных методов лечения.

Форум не просто так получил название «Диалог поколений». По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, специалисты на площадке не только обмениваются опытом, но и учат молодежь, как лечить ту или иную форму опухоли, действовать в той или иной ситуации с пациентом. Это будет большим учебным материалом для онкологов всей страны.

Альмир Абашев: «Искусство онколога заключается в том, чтобы выбрать траекторию лечения»

«Гости форума знакомятся с работой нашей онкологической службы. Основные ее резервы находятся в образе мышления онкологов. Сегодня три основных метода лечения – хирургия, лучевые методы и химиотерапия. Искусство онколога заключается в том, чтобы выбрать траекторию лечения. Мы видим много случаев, когда раньше в первую очередь назначалась хирургия, а наши коллеги успешно применяют разные комбинации», – рассказал Абашев.

Отдельные секции форума посвящены проблемным моментам и перспективным направлениям онкологической службы. О чем именно говорили со сцен и в кулуарах ИТ-парка, ставшего площадкой форума, узнавал корреспондент «Татар-информа».

Рак груди занимает третье место среди видов рака, которыми чаще всего болеют в Татарстане

«Среди возможных факторов развития рака груди – поздняя беременность и роды»

Раку молочной железы был посвящен отдельный блок дискуссий на съезде. И неспроста, ведь рак груди занимает третье место среди видов рака, которыми чаще всего болеют в Татарстане, и на сегодня это самое распространенное онкозаболевание среди жительниц республики.

«Сегодня мы видим рост заболеваемости. Связано это с тем, что улучшается выявляемость, а также растет продолжительность жизни. Онкология – это в основном удел пожилых людей», – объяснила «Татар-информу» врач-онколог отделения маммологии и реконструктивной пластической хирургии РКОД Татарстана Ирина Овчинникова.

Среди возможных факторов развития рака груди – поздняя беременность и роды. Какая связь? По словам врача, рак молочной железы – это гормонозависимое заболевание. Чем больше у женщин было менструаций, тем хуже ей. Во время беременности гормональный фон благоприятен и защищает от рака.

«Однако как врачи мы понимаем, что беременность не должна быть исключительно методом защиты от рака груди», – сказала онколог.

Казанская онкологическая школа славится трепетным отношением к сохранению молочной железы. Если нельзя сохранить, проводится реконструкция

Если беременной женщине поставили этот диагноз, то это не смертный приговор для нее и для ребенка. Врачи не ждут конца беременности или лактации, а проводят специальное лечение.

«Наше лечение может быть токсичным, поэтому мы рекомендуем молодым женщинам с диагнозом проконсультироваться с репродуктологом. Специалист даст рекомендации, которые защитят репродуктивную функцию будущей матери. В крайнем случае возможно замораживание яйцеклетки до начала лечения», – объяснила Ирина Овчинникова.

Также опухоли молочной железы лечат хирургическим путем. Понятно, что женщин пугает эстетическая сторона такого вмешательства.

«Эти страхи понятны, но Казанская онкологическая школа славится трепетным отношением к сохранению молочной железы. Если нельзя сохранить, проводится реконструкция. Используются импланты, пересаживаются лоскуты, применяется методика биопсии сторожевого лимфатического узла – убирается только небольшая часть лимфоузлов на начальных стадиях рака», – рассказала врач.

«Молодому врачу обязательно нужен наставник»

Сегодня отечественная онкология, как и вся отечественная медицина, ищет пути решения вопросов кадрового голода. Врачей не хватает по всей стране, но есть такие примеры, которые могут стать образцом для сомневающихся становиться врачами.

Корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с Максимом Самосенко. Парень прибыл на съезд онкологов из ДНР – региона, который еще предстоит восстанавливать после боевых действий. Молодой человек проходит ординатуру на базе Республиканского онкологического центра Донецка. Он не стремится покидать родной город.

«Желающих стать онкологами в Донецке сегодня довольно много. Конкурс при поступлении на эту специальность большой. Среди молодежи есть огромный интерес заниматься этим направлением медицины», – рассказал Максим.

По его словам, в ДНР сегодня много и онкобольных. Медицинские учреждения испытывают большую нагрузку. Ординаторы помогают врачам и стараются уделить особое внимание каждому пациенту, хотя времени на это мало.

«Дефицит кадров в нашей республике есть, но молодежь стараются всячески привлекать. Не в моей компетенции раздавать советы, как это делать лучше. Однако уверен, что молодому врачу обязательно нужен наставник – учитель, который тебя ведет и служит для тебя примером», – отметил Максим Самосенко.

К слову, система наставничества в медицине в России сегодня, к счастью, возрождается.

«ИИ не ставит диагноз»

А как сегодня взаимодействуют искусственный интеллект и онкология?

«Мы активно используем в своей работе технологии искусственного интеллекта. Это прежде всего вопросы, касающиеся планирования лекарственной помощи при онкологических заболевания. Сегодня команда управленцев РКОД высчитала наиболее часто применяемые препараты, их эффективность при определенных клинических рекомендациях. Надеемся, что машинная обработка больших массивов данных позволит оптимизировать подходы к лечению, назначать препараты своевременно и персонифицированно», – подчеркнул Альмир Абашев.

«В РКОД Татарстана диагноз ставит только врач»

Ирина Овчинникова уверена: ИИ – хороший механизм маммологического скрининга. Благодаря ему, нередко выявляются ранние стадии рака груди.

«Искусственный интеллект применяется в онкологии, но нельзя подменять им человека. Да, несправедливо будет умолчать о человеческом факторе, нам свойственно ошибаться. Но искусственный интеллект тоже не идеален. Сегодня он – вспомогательный инструмент. В РКОД Татарстана диагноз ставит только врач», – заверила доктор.

Поистине масштабный съезд онкологов в Казани начал работу в эту среду и будет идти еще сегодня. Медики со всей России и из стран СНГ все эти дни обсуждали и обсуждают достижения детской онкологии, влияние рака на репродуктивное здоровье, молекулярно-генетические исследования в онкологии и много других жизненно важных вопросов.

