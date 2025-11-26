«ИИ не заменяет человека, а дополняет»: как нейросети меняют лицо СМИ в Татарстане

В Казани прошел семинар-практикум «Цифровая редакция 2.0. Нейросети в редакционных процессах». Как помогает ИИ уже сегодня в работе редакций СМИ Татарстана – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

30 лет: от фантастики до реалий сегодняшнего дня

Почти 30 лет назад, а именно в 1997 году, известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выпустил в свет роман «Лабиринт отражений», который на долгие годы стал настольной книгой для программистов, геймеров. Получается, что эта книга опередила время на 30 лет.

Действие романа одновременно происходит в реальном Санкт-Петербурге и виртуальном мире – «глубине». Компьютерные корпорации создают в глубине город Диптаун, в котором у людей есть свобода. Пользователи создают себе аватары и живут второй, зачастую более яркой жизнью.

Айнур Замалтдинов, рассказал о таких же процессах уже в реальной жизни, сославшись на скорый релиз нашумевшей GTA 6, в которой целый город будет жить своей жизнью в цифровом пространстве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интересно, что во время семинара в Казани корреспондент электронной газеты «Интертат» Айнур Замалтдинов, обладатель Гран-при Фестиваля новых медиа – 2025, рассказал о таких же процессах уже в реальной жизни, сославшись на скорый релиз нашумевшей GTA 6, в которой целый город будет жить своей жизнью в цифровом пространстве. Конечно, до размаха Диптауна Лукьяненко еще далеко. Однако направление угадывается безошибочно.

Нейросети в СМИ Татарстана – сегодня

Но вернемся в наши дни. На прошедшем семинаре в Казани речь все-таки шла о текущих инструментах ИИ, которые способны облегчить рутинные задачи как отдельно взятого журналиста, так и целой редакции.

Айдар Салимгараев: «Важно помнить, что искусственный интеллект не заменяет человека, а лишь дополняет его возможности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нейросети помогают автоматизировать рутинные задачи, такие как сбор информации, создание заголовков и анализ данных. Это позволяет журналистам сосредоточиться на более творческой и аналитической работе.

Однако важно помнить, что искусственный интеллект не заменяет человека, а лишь дополняет его возможности», – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Базовые возможности ИИ уже активно используются в работе татарстанских СМИ. Об этом нам рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. При этом он подчеркнул, что нейросети ни в коем разе не могут заменить журналиста, а служат лишь вспомогательным инструментом в работе человека. По его словам, это расшифровка аудиозаписей интервью, рерайт новостных материалов. А также перевод текстов с русского на татарский и наоборот.

«Эти функции раньше занимали у журналистов и редакторов огромное количество времени. Теперь же, благодаря искусственному интеллекту, эти процессы ускоряются в десятки раз. Это высвобождает время для более творческой и сложной работы. В некоторых редакциях до 70% времени уходило на рутинные задачи, такие как расшифровка текстов, редактирование пресс-релизов. Теперь технологии позволяют выполнять эти задачи качественно и быстро», – считает Садыков.

Шамиль Садыков: «Мы планируем внедрять инструменты для обработки видео, включая монтаж, титры, перевод звука и синхронные переводы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также наш собеседник отметил возможности нейросетей для работы редакторов соцсетей. Они позволяют создавать визуальные карточки с информацией, а также создавать тематические изображения. Это тоже значительно облегчает работу. В планах – всеобъемлющая работа по созданию видеоконтента с использованием ИИ.

«Мы планируем внедрять инструменты для обработки видео, включая монтаж, титры, перевод звука и синхронные переводы. Это позволит нам создавать более качественный и доступный видеоконтент. Мы уже проводим эксперименты в этой области и планируем в дальнейшем активно развивать это направление», – рассказал Садыков.

О чем говорили на семинаре

На семинаре был представлен экстракт практического опыта редакций «Татмедиа» в области работы с ИИ. Так, руководитель «Арск-медиа» Исрафил Насибуллин объяснил, как выстраивает редакционные процессы после интеграции ИИ-инструментов – от планирования до контроля качества материалов.

Айнур Гимадиев показал опыт глубокой работы с татарским текстом и продемонстрировал, как нейросети помогают совершенствовать язык и локализованный контент. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель «Актаныш-информа» Айнур Гимадиев показал опыт глубокой работы с татарским текстом и продемонстрировал, как нейросети помогают совершенствовать язык и локализованный контент.

На семинаре участники узнали, как нейросети могут помочь автоматизировать рутинные задачи, такие как сбор и анализ информации, создание заголовков и аннотаций, а также взаимодействие с аудиторией. Эти технологии позволяют журналистам сосредоточиться на более творческой и аналитической работе, повышая качество и скорость создания контента.

Проверка информации, создаваемой нейросетью

Участники семинара также обсудили этические аспекты использования нейросетей в журналистике. Важно, чтобы технологии использовались ответственно и не нарушали принципов достоверности и объективности. В этом контексте участники подчеркнули необходимость постоянного контроля и проверки информации, создаваемой с помощью нейросетей.

Участникам были предоставлены уникальные знания и практические навыки, необходимые для успешного функционирования современной цифровой редакции. Они получили доступ к новым инструментам и технологиям, позволяющим эффективно решать профессиональные задачи, улучшать качество выпускаемого контента и повышать конкурентоспособность своего издания.

Организаторы семинара подчеркнули важность непрерывного профессионального развития и внедрения новых технологий в работу редакции, отметив, что успех современного медиа зависит не только от качества контента, но и от умения быстро адаптироваться к изменениям рынка и технологическим новшествам.

Участникам были предоставлены уникальные знания и практические навыки, необходимые для успешного функционирования современной цифровой редакции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Современные реалии и зарубежный опыт

Редакционная работа требует четкого распределения ресурсов и соблюдения сроков выпуска материалов. Современные системы управления контентом (CMS) часто интегрируются с алгоритмами машинного обучения, способствующими эффективному распределению заданий среди авторов, расчету нагрузки на каждого сотрудника и определению приоритетов в публикациях.

Как пример – редакция The Washington Post разработала инструмент Heliograf, позволяющий предсказывать пиковые моменты читательского интереса и планировать выход материалов соответственно.

Благодаря нейросетям стало возможным точно определять предпочтения читателей и персонализировать рекомендации по материалам. Алгоритмы собирают информацию о поведении пользователей, стиле чтения и предпочтениях, предлагая каждому подписчику уникальный опыт потребления контента.

Так, издательство Axel Springer использует рекомендательные модели, основанные на искусственном интеллекте, для подбора релевантных статей своим пользователям, повышая вовлеченность аудитории.

Нейросети также применяются для оптимизации поисковых запросов и улучшения позиций сайта в выдаче поисковиков. Инструменты могут подсказывать заголовки, метатеги и ключевые слова, привлекающие больше трафика и улучшающие видимость материалов в результатах поиска.

Сервисы типа MarketMuse предлагают интеллектуальные решения для выбора ключевых слов и структурирования контента таким образом, чтобы максимизировать охват аудитории.

Применение нейросетей способствует повышению производительности труда журналистов, сокращению временных затрат на рутинные операции и увеличению точности принимаемых решений Фото: © «Татар-информ»

ИИ нуждается в контроле

Как итог – применение нейросетей способствует повышению производительности труда журналистов, сокращению временных затрат на рутинные операции и увеличению точности принимаемых решений.

Вместе с тем внедрение этих технологий ставит новые задачи перед редакторами: контролировать корректность генерируемого контента, обеспечивать этичность и прозрачность работы алгоритмов, учитывать риски предвзятости и некорректных выводов.

Тем не менее потенциал нейросетей в сфере редакционного дела огромен, и мы наблюдаем лишь начало масштабной трансформации профессии.

В заключение отметим, что при создании этого текста использовался отдельный функционал ИИ.