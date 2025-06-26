ИИ научится точнее определять заполненность мусорных баков

В ближайшее время точность распознавания заполненности мусорных контейнеров с помощью искусственного интеллекта в России может достичь 90%. Об этом сообщил заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев, его слова приводит РИА Новости.

Буцаев отметил, что на сегодняшний день технология уже активно используется для оценки наполненности баков. Хотя пока сохраняются определенные сложности в распознавании изображений и точной оценке объема отходов, уже достигнуты серьезные улучшения по сравнению с началом года. Буцаев выразил уверенность, что уровень точности, который сейчас составляет 85%, в ближайшее время будет увеличен как минимум до 90%.

Также, как уточнил замминистра, искусственный интеллект применяется и для анализа состояния мусорных полигонов, в частности, для контроля за скоплениями птиц, что важно с точки зрения санитарных требований и безопасности.

Он подчеркнул, что все используемые в этом направлении технологии разработаны российскими компаниями и полностью соответствуют задачам «мусорной» реформы, стартовавшей в стране с 1 января 2019 года. Ее цель – к 2030 году обеспечить сортировку 100% твердых коммунальных отходов и сократить объем захоронения на полигонах на 50%.

Утилизация отходов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».