ИИ написал татарские песни: какая из них достойна попасть на эстраду?

Певцы на фото созданы с помощью искусственного интеллекта

Газета «Интертат» продолжает экспериментировать с ИИ, выясняя возможности нейросетей в создании текстов, стихов, песен на татарском языке.

Ранее главный редактор «Интертат» Рамис Латыпов взял интервью у Искусственного Интеллекта на татарском языке, в ходе которого попросил ИИ написать стихи. Следующим шагом в эксперименте стало создание полноценных песен на эти тексты.

Авторы эксперимента также попросили читателей «Интертат» прислать свои тексты песен. В итоге редакция получила стихи от читательниц Сании Ахметзяновой и Танзили Галимуллиной.

С помощью нейросетей на эти стихи была написана музыка, затем появились записи этих песен, также сгенерированные искусственным интеллектом.

«Вся работа заняла примерно 10 дней. Мы выделили достаточно времени, чтобы получить действительно достойные композиции, даже лучше, чем ожидалось. Но многие считают, что песни, созданные ИИ, низкого качества. Мы решили опубликовать эти песни, чтобы люди сами могли составить мнение о них», - рассказал Рамис Латыпов.

Читателям «Интертат» предложили послушать записи и определить, какие из этих песен звучат в исполнении человека, а какие - нейросети.

«Җаным, или «Татлы сөю». Стихи Сании Ахметзяновой.

«Хуш, улым». Стихи Танзили Галимуллиной.

«Синсез дөнья». Стихи от ИИ.

«Яратам сине». Стихи от ИИ.

«Ташлап киттең». Стихи от ИИ.

Айнур Замалетдинов, Рамис Латыпов