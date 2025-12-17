ИИ на татарском, генетика и беспилотники: какие задачи стоят перед наукой Татарстана

Какие крупнейшие научные проекты планируют реализовать в Татарстане в 2026 году, зачем республике центр генетических исследований и какое место в научно-технологическом развитии страны занимает наш регион, обсудили сегодня на общем собрании Академии наук Татарстана.





В Академии наук РТ прошло общее собрание по итогам 2025 года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Асгат Сафаров: Татарстан – один из центров научно-технологического развития России

В 2025 году Татарстан вновь подтвердил свой статус одного из ведущих центров научно-технологического развития России, заявил на собрании руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

«2025 год стал периодом дальнейшего поступательного развития научно-образовательного комплекса Татарстана. Академия наук реализовала множество мероприятий, охватывающих как научно-технологическое развитие, так и историко-патриотическое просвещение. В центре внимания были национальные проекты технического лидерства, крупные научные форумы, создание новых центров компетенций и расширение мер поддержки научного сообщества. Все это еще раз укрепило роль республики как одного из центров научно-технологического развития России», – отметил он.

В Татарстане прошел ряд крупных международных событий, на которых научные достижения республики получили возможность привлечь инвестиции, добавил Сафаров.

В 2025 году институты и ученые АН были представлены в более чем двадцати ключевых событиях, демонстрируя широкий спектр компетенций – от фундаментальной археологии и сохранения исторического наследия до прорывных цифровых и инженерных технологий, сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Особо хочу подчеркнуть, что мы стараемся, чтобы участие носило сугубо практический характер. Каждое мероприятие направлено на решение конкретных задач: привлечение инвестиций и поддержку стартапов – на Российском венчурном форуме, развитие кадрового потенциала – в Школе РНФ, продвижение проектов на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг», укрепление регионального и международного научного диалога, развитие молодежного научного потенциала – на конференциях с народами Поволжья, тюркскими государствами, китайскими партнерами, в молодежных школах по истории Золотой Орды, археологии, татароведению», – сообщил он.

В 2025 году республика поднялась с третьего на первое место в стране по Индексу зрелости системы управления научно-технологического развития, сохранило лидерские позиции в Национальном рейтинге НТР и рейтинге Инновационного развития регионов, добавил Минниханов.

Рифкат Минниханов предложил учредить медаль к 140-летию Габдуллы Тукая

Следующий год объявлен в Татарстане Годом Габдуллы Тукая, в связи с чем Академия наук выступила с инициативой о введении памятной медали к юбилею поэта.

«Творчество великого поэта Габдуллы Тукая является неотъемлемой частью общего культурного наследия тюркского мира. Мы считаем, что премия имени Тукая должна быть международного уровня. Выходим с инициативой об учреждении памятной медали в честь его 140-летнего юбилея», – заявил Рифкат Минниханов.

Академия наук РТ в 2026 году планирует провести ряд тематических мероприятий, посвященных юбилеям великих личностей татарского народа. Помимо юбилея Тукая будет отмечаться 120-летие Мусы Джалиля и 150-летие Хади Атласи.

Кроме того, в Татарстане готовят 10-томник сочинений Шагабутдина Марджани, добавил вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.

В Татарстане создадут центр генетических исследований для молочного животноводства

На собрании было объявлено о совместном проекте Академии наук РТ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ по созданию центра генетических исследований для молочного животноводства.

«Наличие такого центра, уникального на уровне Российской Федерации, позволит нам и дальше расширяться. Помимо исследований, мы сможем там и готовить кадры», – подчеркнул Рифкат Минниханов.

Главными направлениями деятельности станет развитие агробиотехнологий, цифровых технологий в сельском хозяйстве, исследовательская и образовательная деятельность. На создание центра выигран грант на сумму более 600 млн рублей.

В Татарстане приняты пять дорожных карт по развитию беспилотных авиационных систем

Академия наук Татарстана выступила координатором реализации в республике Национального проекта технологического лидерства в сфере беспилотных авиационных систем, продолжил Минниханов.

«Создан научно-координационный центр по сопровождению развития проекта. Подготовлены и приняты программа, пять дорожных карт по реализации регионального программы развития беспилотных авиационных систем», – пояснил он.

В 2025 году Республиканский научно-практический центр выиграл федеральный грант на развитие материально-технической базы на сумму свыше 1,5 млрд рублей и получил софинансирование 545 млн от республиканского бюджета.

Будет запущен международный проект по изучению культуры и истории народов Степной Евразии

В 2026 году Академия наук Татарстана запустит большой междисциплинарный проект по изучению истории и культуры народов Степной Евразии.

«В 2026 году запускаем новый масштабный междисциплинарный проект по истории и культуре народов Степной Евразии. Он рассчитан на девять лет с утвержденным трехлетним бюджетом в 319 млн рублей. В ее реализации примут участие ведущие российские и зарубежные ученые», – подчеркнул Рифкат Минниханов.

Проект чрезвычайно важен в контексте восстановления объективной истории. Основной посыл проекта – раскрыть через историю татарского и тюркских народов фундаментальный вклад российской цивилизации в формирование единого евразийского этнокультурного, политического и социально-экономического пространства, уверен он.

Нейросеть GigaChat и колонку «Алиса» научат говорить на татарском языке

Большое внимание в 2026 году будет уделено развитию искусственного интеллекта и применению нейросетей в научных исследованиях.

«В этом году была дополнительно реализована новая образовательная программа по применению технологий искусственного интеллекта в науке на проектных принципах. В нее были вовлечены 100 специалистов из 40 научно-образовательных организаций, предприятий и региональных органов власти, в том числе 56 сотрудников Академии наук РТ», – сообщил Рифкат Минниханов.

В этом году программа будет продолжена и охватит почти 200 человек.

Об основных проектах Академии наук Татарстана в сфере искусственного интеллекта рассказал вице-президент академии Айрат Хасьянов.

«Мы продолжаем партнерство с лидерами ИИ-индустрии. К концу года завершится обучение татарского GigaChat, и мы сможем свободно общаться с ним на татарском языке», – рассказал он.

Еще одним из крупных технологических проектов обещает стать обучение умной колонки «Алиса» татарскому языку.

«Таким образом, Академии наук Татарстана удалось занять важную позицию на стыке фундаментальных передовых разработок и популяризации искусственного интеллекта», – подчеркнул Хасьянов.

Также он поделился мнением о национальном мессенджере MAX, назвав его безопасным и стабильным.

«Сам пользуюсь и призываю других пользоваться мессенджером MAX. Вижу огромное количество плюсов, включая возможность доверенных коммуникаций и возможность интеграции цифрового ID. Это безопасный и стабильный мессенджер», – заявил он.

По его словам, MAX выгодно отличается с точки зрения безопасности от WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России), поэтому бояться нечего.