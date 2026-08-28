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Общество 28 августа 2026 18:05

ИИ на службе в полиции: в Казани проходит конференция «ЦИФРОПОЛ-2026»

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ИИ на службе в полиции: в Казани проходит конференция «ЦИФРОПОЛ-2026»

В Казани стартовала научно-практическая специальная конференция «ЦИФРОПОЛ-2026». Мероприятие проходит на базе Казанского юридического института МВД России.

Как сообщают организаторы, основные цели и задачи конференции – создание условий для повышения эффективности, оперативности и качества выполнения служебных задач на основе широкомасштабного применения информационно-телекоммуникационных технологий, современных технических устройств, автоматизации служебных процессов, а также адаптации деятельности подразделений органов внутренних дел к современным условиям.

Фото: © © МВД по РТ

В программе конференции – обсуждение таких тем, как искусственный интеллект на службе в полиции, внедрение новых технологий в охрану общественного порядка, противодействие применению цифровых и речевых технологий в преступных целях, а также современные тенденции в развитии специального транспорта органов внутренних дел Российской Федерации.

Выставочная экспозиция представлена практическими решениями в области информационных технологий, аппаратно-программных комплексов, криминалистической и досмотровой техники. На выставке можно ознакомиться с беспилотными аппаратами и средствами противодействия им, вооружением, устройствами нелетального воздействия, средствами индивидуальной бронезащиты и спецснаряжения, метрологическим оборудованием и спецавтотранспортом.

Фото: © © МВД по РТ

Фото: © © МВД по РТ

Фото: © © МВД по РТ

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