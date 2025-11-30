ИИ и приход Антихриста: лидеры технологической Америки обозначили будущее своей страны

В России словом года в науке признали «искусственный интеллект». В США ИИ поставили в основу нового технологического переворота, ведущего Америку к абсолютному доминированию на планете. Что это за переворот, в чем философия «технологической республики» и кто стоит за всеми этими планами – в материале обозревателя «Татар-информа» Альберта Бикбова.





Фото: vk.com/pushkin_inst

Слово года в науке

28 ноября эксперты Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина и портала «Наука.рф» официально объявили результаты всероссийского опроса: «Словом года в науке – 2025» стал «искусственный интеллект».

В опросе приняли участие около 1000 человек из вузов и лабораторий России от Дальнего Востока до Калининграда. Его участникам было от 16 до 94 лет, они представляли 10 научных направлений. Термин удерживает лидерство второй год подряд, и это действительно примечательный факт. Он свидетельствует об устойчивом, неослабевающем интересе к технологиям ИИ как в научном сообществе, так и в обществе в целом, а также о широчайшем спектре его применения – от археологии до космоса. Последние несколько лет ИИ и нейросети неизменно находятся в центре внимания, становясь «словами года» по версиям различных организаций по всему миру.

Развитие искусственного интеллекта за последние несколько лет можно смело назвать самой настоящей научной революцией Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

США делают ставку на искусственный интеллект

Развитие искусственного интеллекта за последние несколько лет можно смело назвать самой настоящей научной революцией. В ведущей технологической державе мира, США, сразу после инаугурации Дональда Трампа началось утверждение и провозглашение очень важных программ, которые к осени текущего года составили хорошо видимую систему. По значимости для Америки ее можно сравнивать с ядерным Манхэттенским проектом (1942–1946). Отличительная черта этой системы – использование искусственного интеллекта, находящегося в процессе быстрого развития.

Основные программы этой системы:

Stargate. Ориентировочный объем инвестиций – 500 млрд долларов за пять лет. Это комплекс огромных дата-центров, которые должны дать пулу корпораций, связанных с Open AI, крайне недостающие им вычислительные мощности. В этой программе особое значение имеет стимулирование биотеха и медицины. Продление жизни человека должно быть обеспечено прежде всего этим проектом.

Golden Dome. Огромная система спутников разного типа, которая должна обеспечить полную безопасность США от ракетного удара. А также дать Америке огромный объем разведывательной информации. В рамках этой программы возможно размещение на орбите ударных средств. Объем инвестиций также около 500 млрд долларов примерно за пять лет.

Своего рода мега-Starlink – более 40 тысяч спутников связи на орбите, которые позволят покрыть всю планету дешевой сотовой высокоскоростной космической связью.

Starship корпорации Маска. Это самая тяжелая многоразовая ракета, способная выводить на орбиту около 200 тонн груза. Предполагаются сотни запусков таких ракет в год уже через несколько лет. Ключевой элемент для Golden Dome.

Project Orbion. Цифровой двойник Земли – как часть комплексной системы, объединяющей моделирование окружающей среды, планетарный мониторинг ресурсов, управление экосистемами, инфраструктурными и экономическими потоками через соединение спутниковых данных и сенсоров на Земле.

Особое значение среди них имеет проект, начатый немного раньше, – интегратор всей системы национальной безопасности США и их ближайших союзников AIP (Artificial Intelligence Platform) компании Palantir. Это – мозг всего того, что создается ныне в Соединенных Штатах. Автоматизированная система управления базовыми элементами национальной безопасности США, которая использует как свой ИИ, так и ИИ, созданные другими корпорациями, и опирается на самые мощные в стране системы шифрования связи.

Как видите, мозг всего технологического переворота в Америке – продвинутая интегрированная система искусственного интеллекта от компании Palantir.

Palantir Technologies – американская компания, специализирующаяся на разработке ПО для анализа больших данных Фото: palantir.com

Palantir – государство в государстве

Palantir Technologies – американская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для анализа больших данных. Капитализация, по данным на октябрь 2025 года, около $424 млрд. Основана в 2003 году группой инвесторов, включая Питера Тиля (одного из основателей PayPal), базируется в Пало-Альто, Калифорния. Компания предоставляет решения для государственных структур, спецслужб, инвестиционных банков, хедж-фондов и коммерческих организаций, помогая им обрабатывать и анализировать разнородные данные.

Основной продукт Palantir Technologies – платформа Gotham. Она позволяет централизовать огромный массив данных из различных источников и выявлять скрытые закономерности, используя самые мощные разработки в области искусственного интеллекта.

Palantir работает с Пентагоном, ЦРУ, ФБР, полицией Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также с военными и разведывательными службами других стран (например, Израиля). Компания участвовала в операциях, связанных с поиском Усамы бен Ладена и анализом иранской ядерной программы.

Palantir Technologies приняла самое активное участие на стороне Украины в ее конфликте с Россией. Компания бесплатно предоставила ВСУ свою новейшую платформу MetaConstellation, помогающую определять местоположение объектов в реальном времени. Пользователь MetaConstellation имеет возможность запросить при помощи ИИ-системы все возможные данные с пролетавших над районами спутников – радиосигналы, изображения в инфракрасном свете или аэрофотоснимки. Платформа не только обрабатывает тысячи изображений, но и интегрирует их с другими разведданными, включая данные коммерческих спутниковых операторов, таких как Starlink. Это создает единый цифровой контур в целях военного планирования. Обработку этих данных также ведет ИИ-система – командиру на поле боя надо только сформулировать верный запрос.

К слову, Palantir здесь не единственные – десятки других коммерческих компаний, включая технологических гигантов Microsoft, Amazon и Google, принимают участие в конфликте на Украине. Активность данных игроков заключается в предоставлении облачных сервисов, инструментов кибербезопасности, картографических решений и других критически важных технологий.

Но, как сказано выше, технологическое ядро США и ядро усиливающейся тенденции к корпоратократии все больше уходит в руки и под сервис корпорации Palantir. Этот технологический гигант становится могущественным «государством в государстве».

Palantir Technologies чрезвычайно тесно связана с текущей администрацией США. Например, Джей Ди Вэнс в 2016-2017 гг. занимал должность руководителя в фирме Mithril Capital, основанной совладельцем Palantir Питером Тилем. Он был соучредителем венчурной фирмы Narya Capital в Цинциннати, получив финансовую поддержку от Тиля. Вместе с Тилем и бывшим советником Трампа Дарреном Блантоном Вэнс также участвовал в инвестициях в канадскую платформу для видеохостинга Rumble.

Все, что составляет именно эту корпорацию, является основным маркером происходящего технологического переворота в США. Поэтому нам необходимо хорошо изучить эту враждебную России компанию, и прежде всего идеи и философию, которыми руководствуется Palantir.

Как советовал когда-то Сунь-Цзы в «Искусстве войны»: «Знай своего врага, знай самого себя, и победа твоя станет неизбежной».

Алекс Карп выпустил в этом году книгу «Технологическая республика: твердая сила, мягкая вера и будущее Запада» Фото: palantir.com

Философия «Технологической республики»

Первые лица компании, в особенности Тиль и еще один ее сооснователь и руководитель Алекс Карп, не являются закрытыми и замкнутыми персонами. Они просто обожают публичные выступления, читают лекции, пишут книги, статьи и эссе. Алекс Карп в феврале этого года выпустил в Америке книгу The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief and the Future of the West («Технологическая республика: твердая сила, мягкая вера и будущее Запада»). Она переведена на русский язык и свободно продается в российских книжных магазинах.

Ряд отечественных политологов, в частности Глеб Кузнецов, заявили, что книга служит идеологической основой политики второй администрации Дональда Трампа.

Ее главная мысль: для защиты от внешних и внутренних угроз США (и другим государствам Запада) необходимо установить безоговорочное технологическое и военное доминирование через изменение системы государственного управления с установлением контроля над технологическими компаниями. Кузнецов в своем телеграм-канале так резюмирует главные положения книги:

Западу нужно стратегическое технологическое превосходство раз и навсегда.

Искусственный интеллект не должен быть нейтральным – он должен работать в интересах полного военно-технологического преимущества США.

Технологии – это оружие. Инвестиции в технологии равны инвестициям в ВПК. Инвестиции должны быть государственными или находиться под максимальным контролем государства.

Свобода не должна быть наивной, данные – это ключ к господству, их можно использовать как инструмент дестабилизации. Все, что происходит в мире данных, – от ИИ до профилей в соцсетях – должно перманентно контролироваться «хорошими парнями».

Чтобы все это реализовать, нужна новая форма технократического государства, в котором данные, ИИ и аналитика являются основой для принятия любых решений. Причем ВСЕ данные должны находиться под жестким контролем государства и использоваться в его интересах.

Перечислен список направлений, где нужно это самое «правильное лидерство» США (разница между «правильным» лидерством и «неправильным» (как сейчас): первое направлено не только на защиту и поддержание лидерского статуса, но и на разрушение самой возможности конкуренции):

биотех и генная инженерия;

квантовые технологии;

«новая энергетика», сводящаяся к независимости Запада от любых поставщиков, кроме США, также – полностью независимое обеспечение ключевым сырьем для технологий (редкоземельные металлы);

космос и военные орбитальные системы;

гиперскоростное производство (полностью автономные заводы, управляемые ИИ);

когнитивная война и защита информации;

автономное военное использование ИИ.

Достаточно взглянуть на новостную ленту, генерируемую администрацией США и примкнувшими к ней технологическими лидерами Америки, чтобы увидеть, что значительная часть идей из этой книжки уже так или иначе в повестке.

В Соединенных Штатах «Технологическую республику» назвали «призывом к оружию», «провокационным исследованием», а некоторые критики увидели в ней открытые призывы к установлению фашизма.

Питер Тиль провел серию лекций, в которых рассуждал о скором наступлении конца света Фото: palantir.com

«Антихрист уже пришел»

Не отстает от своего компаньона и Питер Тиль. Влиятельный миллиардер провел в октябре в Сан-Франциско серию лекций, на которых рассуждал о скором наступлении конца света. И, разумеется, возвестил миру о приходе Антихриста.

Смысл аргументов Тиля в том, что регулирование душит технологический прогресс и используется как инструмент централизации власти. Он утверждает, что обещания «успокоить общество» с помощью контроля над ИИ фактически подготавливают почву для авторитарного порядка. Но прогресс не остановить – ООН, Международный уголовный суд, экологические движения, а также попытки людей ограничить развитие технологий лишь ускоряют наступление апокалипсиса, уверен Тиль. Более того, он заявил, что конец света уже начался, а Антихрист находится среди людей.

Его позиция прозрачна: тот, кто пытается сдержать или регулировать развитие искусственного интеллекта, кто критикует или выступает против научно-технического прогресса, особенно в области компьютерных технологий, тот и есть Антихрист. Тиль полагает, что Антихрист будет подпитывать свое влияние страхом людей перед экзистенциальными рисками – климатическими кризисами, искусственным интеллектом и ядерной войной.

Миллиардер предположил, что кандидатами на роль Антихриста могут быть неолуддиты, то есть экоактивисты и критики технологического прогресса. В частности, он упомянул шведскую экоактивистку Грету Тунберг и Элиезера Юдковского – американского деятеля в области безопасности ИИ и критика радикального ускорения развития технологий.

Вместо Бога – искусственный интеллект

Из выступлений первых лиц Palantir выстраивается довольно четкая система убеждений. США должны безоговорочно доминировать на планете, но уже с использованием принципиально новых платформ, основанных на использовании искусственного интеллекта. Тот, кто пытается противостоять развитию ИИ, кто пытается его регулировать, тот самый настоящий Антихрист, приближающий конец света. Соединенные Штаты и их союзники должны без промедления реализовать новый Манхэттенский проект, сохранив исключительный контроль над самыми сложными формами ИИ для поля боя – системами целеуказания, роями беспилотников и в перспективе роботами, которые станут самым мощным оружием этого века. Авианосцы и истребители, которые определяли ход войны в прошлую эпоху, уступят место программному обеспечению.

В общем, вся власть капитанам технологической индустрии, которые построят вооруженную до зубов и технологичную Америку, где интересы государства станут безусловной доминантой. Кремниевая долина, где сосредоточен потенциал технологического лидерства страны, направляет огромные людские и финансовые ресурсы на цели, которые не имеют ничего общего с национальными интересами США. Поэтому американское правительство должно потребовать от компаний изменить свое отношение и начать работать на благо государства.

Тиль и Карп видят человечество слабым, глупым, запуганным, неспособным к свободе. Человек в их мировоззрении – это «комплекс данных», склонный к подражанию и насилию. Их решение – не спасти людей, а управлять ими, снять с них бремя свободы выбора, заменив его предсказуемостью алгоритмов. Этакий технологический неофеодализм. Есть избранные технофеодалы и есть послушная и покорная масса. Искусственный интеллект возводится при этом в ранг новой сакральности вплоть до прямой замены идеи Бога. Бог новым технофеодалам не нужен – им нужен сервис порабощения в лице ИИ.

Нужно ли России такое будущее? Нет. Такое будущее действительно весьма беспросветно и смахивает на приход того самого Антихриста. Согласно христианской эсхатологии, Антихрист явится как человек, который будет претендовать на роль Мессии. Так, как сейчас это делают лидеры технологической Америки. При этом они будут тыкать в своих противников пальцем, называя их также Антихристами, тем самым отводя от себя подозрения. Во всяком случае, философия технолидеров Америки, прямо влияющих на действия нынешней американской администрации, заставляет думать именно о такой маскировке.