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Общество 22 октября 2026 12:56

ИИ-Достоевский станет постоянным политическим экспертом на RT

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Сгенерированный образ русского писателя Фёдора Достоевского станет постоянным политическим экспертом телеканала RT. Ролик с цифровым классиком опубликовала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Обещала – сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», – написала она.

В видео Достоевский цитирует собственный «Дневник писателя» и рассуждает о русских людях, которые перенимали европейские вкусы, ориентируясь на жителей Европы.

«Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!» – говорит писатель.

Ранее главный редактор литературного журнала The Times Literary Supplement Мартин Айвенс в колонке для Bloomberg писал, что если бы Достоевский жил в современную эпоху, он появлялся бы в эфире RT.

#искусственный интеллект #эксперт
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