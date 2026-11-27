Компания Mail представила MCP-сервер, позволяющий подключать ИИ-агентов к почтовому сервису, облачному хранилищу и календарю. С его помощью пользователи смогут автоматизировать работу с письмами, файлами и встречами, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе компании.

В почтовом сервисе ИИ-агенты смогут искать письма и вложения, составлять краткое содержание переписки, выделять ключевую информацию, готовить и отправлять сообщения, а также работать с черновиками.

При подключении к облачному хранилищу агенты смогут находить, загружать и скачивать документы, анализировать их содержимое, создавать папки и распределять по ним файлы.

Работа с календарем позволит подбирать время для встреч с учетом расписания участников, создавать события на основе писем, добавлять приглашенных и формировать ссылки на онлайн-конференции. Кроме того, ИИ-агенты смогут настраивать повторяющиеся события и переносить встречи с обновлением информации в календаре.

Для подключения необходимо открыть веб-версию или десктопное приложение ИИ-агента, начать с ним диалог и ввести специальную команду. После авторизации пользователь выбирает аккаунт и предоставляет необходимые разрешения.

Функция доступна всем пользователям. При этом MCP-сервер не предоставляет агентам доступ к данным других людей: они могут работать только с информацией, которая доступна владельцу подключенного аккаунта.