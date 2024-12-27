Игуменом Свияжского Богородице-Успенского монастыря назначен игумен Аркадий Логинов

Сегодня стало известно, что игуменом Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря в Свияжске Зеленодольского района Татарстана назначен игумен Аркадий Логинов. Об этом «Татар-информу» сообщили в Татарстанской митрополии.

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Решение о его назначении было принято сегодня на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

В связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла члены Синода освобдили игумена Симеона Кулагина от должности игумена Свияжского монастыря, с предписанием запретить его в священнослужении из-за оставления места служения и иными крупными нарушениями. При подтвреждении обвинений дело игумена Симеона будет передано в епархиальный церковный суд.

Отныне игуменом Свияжского монастыря будет Аркадий Логинов. От должности игумена Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Казани он освобожден.

Ранее «Татар-информ» публиковал большое интервью с отцом Аркадием, его можно прочесть по ссылке.