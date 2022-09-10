Игумен Симеон рассказал, чем Татарстан может удивить монаха из Оптиной пустыни

Удивительные храмы Татарстана и хранящиеся в них уникальные фрески могут по-настоящему поразить человека, впервые приехавшего в республику, считает наместник Свияжского монастыря игумен Симеон. Помимо этого, мультикультурность, к которой татарстанцы уже привыкли, также является уникальной чертой республики, рассказал он в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Игумен Симеон родился на Алтае и долго время служил в Оптиной пустыни. В Татарстан он приехал пять с половиной лет назад. «Меня удивил Свияжск. Это настоящая жемчужина, которая долгие годы была спрятана, можно сказать забыта. Дорога, которая появилась на острове, открыла многочисленным посетителям это богатство. Удивительные храмы, фрески – первое, что меня поразило. В целом в республике – это взаимопонимание, взаимное обогащение разных культур, которые здесь есть. Это дежурные слова, когда мы говорим про Татарстан, но они всегда искренние».

Мультикультурность, многонациональность, которая позволяет соседствовать мечетям и православным храмам, в первую очередь видна в Казани, добавил он.