Игры стран СНГ: Россия уверенно лидирует в общем медальном зачете

Впервые на этих Играх стран СНГ российская команда не смогла выиграть командный зачет в конкретном виде соревнований. Это борьба на поясах. Здесь командный зачет выиграла сборная Узбекистана, чьи парни и девушки завоевали семь золотых медалей. В копилке сборной России четыре золота, две у Казахстана, одна у Киргизии.

Приятно констатировать, что две золотые медали в борьбе на поясах завоевали представители Татарстана.

В весовой категории 56 кг победительницей стала Ольга Шугаева. Казань — ее родной город, поэтому успех был приятен вдвойне. В весе +76 кг золото досталось уроженке Набережных Челнов Айгизе Мубаракшиной.

Свое взяли российские борцы греко-римского стиля. Здесь хозяева игр выиграли пять золотых медалей, три у команды Азербайджана, две — у Беларуси.

Столь же уверенно первенствовали россияне в финальных матчах баскетбольного турнира 3×3, причем финалистами и финалистками были команды России и Белоруссии. У юношей Россия выиграла со счетом 21:18, у девушек — 22:16.

Первенствовали россияне и в боксерском турнире. Хозяева завоевали 15 высших наград, 7 в активе команды Узбекистана, 4 — Казахстана.

Еще более уверенно хозяева взяли верх в борьбе корэш. Здесь лишь в одной весовой категории золото выиграл представитель Азербайджана, все остальные девять высших наград достались россиянам.

А вот в стрельбе из пневматического пистолета представительница России заняла только четвертое место, чемпионкой стала представительница Узбекистана. У юношей в стрельбе из малокалиберной винтовки первенствовал казахстанский снайпер, у хозяев только третье место.

Но в целом россияне более чем уверенно лидируют в медальном зачете по итогам первых четырех соревновательных дней. В активе команды России 51 золотая медаль, Узбекистана — 15, Казахстана — 7, Азербайджана — 7, Белоруссии — 2, Киргизии — 2.

Завтра разыграют свои медали спортсмены в стендовой стрельбе в категориях трап и скит. В пулевой стрельбе пройдут финалы в стрельбе из пневматического пистолета у юниорок, малокалиберной винтовки у юниоров.