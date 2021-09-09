За два дня до завершения Игр стран СНГ в Казани сборная России продолжает уверенно собирать награды высшего достоинства.

На завершившемся турнире по тайскому боксу российские юниоры завоевали 6 золотых медалей, сборные Казахстана, Узбекистана и Белоруссии — по одной.

У девушек ситуация такая же — россиянки первенствовали в пяти весовых категориях, и лишь в одной — представительница Белоруссии.

В настольном теннисе сегодня сражались пары. У девушек в финале встретились две российские пары, итоговый счет 3:1, а у юношей белорусский дуэт обыграл российский со счетом 3:1.

Белорусский стрелок из пневматического пистолета на дистанции 25 метров взял золотую медаль, серебро у казахстанца, бронза у россиянина. У девушек в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров золото у России, серебро у Узбекистана, бронза у россиянки же.

В другой стрельбе — на стенде сегодня соревновались пары, и доминировали в смешанных парах казахстанцы. Так, в дисциплине скит золото досталось российской паре, серебро и бронза у казахстанцев. А в дисциплине трап у россиян лишь серебро, золото и бронза у казахстанских дуэтов. На этом стендовики закрыли свою соревновательную программу.

В турнире дзюдоистов россияне завоевали 8 золотых медалей, 4 золотых награды у активе борцов из Узбекистана, Азербайджана — 2.

Наконец в самом красивом виде соревнований — в танцах сегодня прошел конкурс по исполнению латиноамериканского танца. Лучше всех станцевала российская пара, второй стал молдавский дуэт, бронза снова у россиян.

Завтра будут разыграны очередные комплекты медалей в дзюдо, карате, настольном теннисе, пулевой стрельбе, танцах и художественной гимнастике. У гимнасток и каратистов это будут первые медали на играх.

За два дня до завершения Игр стран СНГ в активе сборной России 95 золотых медалей, Узбекистана — 21, Азербайджана — 13.