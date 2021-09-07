Игры стран СНГ: Россия лидирует в медальном зачете с почти шестикратным преимуществом

Преимущество российской сборной на Играх стран СНГ в Казани выросло почти до шестикратного: в активе РФ — 63 медали, у команды Узбекистана 16, Азербайджана — 11. Сегодня медали разыгрывались в пулевой и стендовой стрельбе.

В дисциплине трап на стенде весь пьедестал заняли спортсменки из Тетюшского района Татарстана: чемпионкой стала Иулита Егорова, серебро — у Дианы Валиулловой, бронза — у Милены Видмановой. Соревнования проходили в комплексе «Свияга».

В дисциплине скит лучшей стала представительница Казахстана, серебро — у казанской спортсменки Анны Беляевой, бронза — у другой россиянки, Анны Колесниковой.

Юноши отстрелялись менее успешно. В ските золото и серебро остались у спортсменов из Казахстана, бронза — у россиянина Ранида Нуриахметова.

В трапе победил россиянин Илья Савельев, второе место занял представитель сборной Казахстана, бронза — у стрелка из Тетюш Дмитрия Вавилова.

В пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди юношей россияне заняли первое, третье и четвертое места. В стрельбе из пистолета у девушек лучше других выступила представительница Казахстана, серебро и бронза — у россиянок.

Под диктовку хозяев прошел и турнир самбистов. Россияне завоевали девять наград высшего достоинства, три золота в активе команды Азербайджана, по одному — у Белоруссии и Узбекистана.

Завтра спор на стрелковом стенде продолжат участники командных соревнований, в настольном теннисе, пулевой стрельбе, тайском боксе и бадминтоне.