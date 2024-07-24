«Игры, спорт и развлечение»: как в Казани организуют летний досуг для студентов

Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной политике КФУ проводит культурно-массовые и спортивные мероприятия для студентов, проживающих в домах Деревни Универсиады. Так, для студентов уже прошли вечер настольных игр, дартс, турнир по настольному теннису и музыкальная игра «Угадай мелодию».

«Каждую неделю мы проводим спортивные и культурно-массовые, развлекательные и интеллектуальные мероприятия для наших студентов для того, чтобы ребята даже в летний период, когда нет учебы, продолжали контактировать между собой, социализироваться, и просто весело проводить время», – прокомментировал специалист по работе с молодежью дома № 1/1 Деревни Универсиады Айваз Гардиев, чьи слова приводит пресс-служба КФУ.

Как поделился студент Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Алдар Гомбожапов, он регулярно приходит на такие события в «студенческий городок». Он также считает, что эти вечера помогают отвлечься от рутины и учебы, а еще завести друзей из других институтов.

Отметим, что на досуговые мероприятия приходят и получившие диплом. Среди таких гостей: выпускники Института международных отношений, истории и востоковедения Альберт Примаков и Владислав Лебединцев.

«Студенческая жизнь – это этап, который должен пройти каждый. И здорово, если он наполнен веселыми и душевными моментами и совместными вечерами с соседями. Я однозначно буду скучать по этим временам», – отметил Примаков.

Лебединцев в свою очередь поделился, что во время проживания в Деревне Универсиады входил в студсовет дома, и активно участвовал в организации и проведении таких мероприятий. Но с родным общежитием Владислав расставаться не планирует – молодой человек рассматривает поступление в магистратуру КФУ.

Для проживающих в Деревне Универсиады также пройдут: турниры по шахматам, баскетболу, волейболу и мини-футболу, киновечер под открытым небом, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», веселые старты и гитарник.