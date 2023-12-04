Игры со спичками стали причиной пожара в частном доме в Казани

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в Авиастроительном районе Казани на улице 1-я Муромская загорелся частный одноэтажный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, из горящего дома мать успела вынести месячного сына, младенец не пострадал. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались еще четверо детей.

Позднее пожар потушили на площади 75 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Предварительно, причиной пожара стала шалость детей с огнем. Как выяснилось, один из детей, шестилетний мальчик, играл в комнате со спичками, из-за чего и загорелся диван.

В ведомстве напоминают родителям: не оставляйте детей без присмотра. Обязанность каждого взрослого – пресекать игры с огнем, разъяснять детям их опасность.