Игры из Татарстана прошли в следующий этап всероссийского конкурса «Родная игрушка»

Коллекция кукол ручной работы, стратегическая настольная игра и кулинарный набор для детей и молодежи, придуманные в Татарстане, прошли в следующий этап всероссийского конкурса «Родная игрушка». Всего на «новый уровень» допустили 177 концепций игр и игрушек. Теперь конкурсантам предстоит разработать модели и чертежи собственных концепций. Всего на конкурс, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых, подали более 28,2 тысяч заявок из 89 регионов России, сообщили организаторы мероприятия.

В номинации «Сюжетно-образная игрушка» Татарстан представляет коллекция кукол ручной работы «Богатырская сила — герои Отечества!», объединившая воинов-защитников Отечества из русских легенд и мифов России. У каждой куклы детально проработан костюм и оружие в соответствии с историей и мифологией. К кукле приложены карты, буклеты с описанием героев и их подвигов, наборы для воссоздания исторических сражений. Миссия проекта — популяризировать образы сильных, храбрых, мужественных героев, способствуя воспитанию патриотизма и формированию позитивных мужских ролевых моделей в современном обществе.

Среди региональных проектов в номинации «Настольная игра» – стратегическая настольная игра «Тенче», благодаря которой дети могут узнать больше о чувашских мифах и легендах. Основа игры — чувашский миф о создании мира, а ключевой визуальный элемент – традиционный чувашский орнамент и его колорит. Планируется, что в рамках проекта снимут и видеоролики, в которых расскажут про героев мифа.

Анимационный сериал Туган Батыр представляет республику в номинации «Мультимедийный проект». Мир сериала – это сочетание реальности и сказки, где наравне с людьми действуют духи, существуют таинственные чудовища и сказочные спасители. Главный герой, любознательный и смелый Туган Батыр, которому суждено стать защитником родного края, борется со злом при помощи и силы, и смекалки, и волшебных артефактов. В оригинальной сказке прописаны настоящие легенды и мифы Татарстана, показаны традиционный уклад жизни татарского народа, его культура и фольклор.

«Мы увидели большое количество интересных и ярких задумок, посвященных героям СВО, историческим деятелям России, традициям и промыслам разных народов, достижениям нашей страны. Крайне важно, что проекты предлагали не только компании и предприниматели, уже имеющие опыт в производстве самых разнообразных игр и игрушек, но и дети – таких заявок было порядка 3 тысяч. Игры и игрушки, о которых они мечтают, часто были посвящены не фантастическим героям, а серьезным темам, связанным с культурным и историческим наследием России», – отметил Максим Древаль.

Самой популярной номинацией стала «Сюжетно-образная игрушка» – предварительный отбор и оценку экспертным жюри в ней прошли 4 104 заявки. Конкурсные проекты, от кукол до елочных игрушек, посвятили персонажам русских народных сказок, представителям разных профессий, а также участникам СВО, сегодняшним медикам, волонтёрам, космонавтам и т.д. Коллекция игрушек связана с темой природных богатств и красотой регионов России, традициями и культурой народов РФ, историей страны. Второй по популярности стала номинация, посвященная настольным играм — в ней предварительный отбор и оценку прошли 3 015 заявок.

Все заявки, прошедшие в следующий этап, оценивались экспертным жюри, в состав которого вошли 322 эксперта разных профилей: психологи, воспитатели, технологи, маркетологи, представители партнерских организаций, производителей и дистрибьюторов детских игр и игрушек, представители общественных организаций.

Теперь участникам в каждой из 5 номинаций конкурса предстоит разработать модели собственных игр и игрушек, этот процесс продлится до 16 мая. Помощь конкурсантам будет оказывать пул из 65 наставников проекта, которые помогут усовершенствовать концепцию, а также проконсультируют по вопросам разработки, производства, выбора материалов и дизайна. Результатами второго этапа станут чертежи и модели игр или игрушек. После экспертной оценки в следующий этап пройдут в общей сложности до 75 проектов. Их авторы получат возможность создать рабочую версию-прототип в мастерской компании-партнера. Конкурс завершится масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года. На нем соберутся эксперты, родители и дети, которые смогут протестировать игры и игрушки. По итогам будет выбрано до 5 победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети. Итоги заседания и перечень концепций, прошедших в следующий этап, будут доступны на сайте конкурса.