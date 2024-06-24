Игры БРИКС составили конкуренцию Олимпиаде: как Минниханов чествовал атлетов Татарстана

В Казанском Кремле состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова со спортсменами – участниками Игр стран БРИКС

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстанские спортсмены показали выдающееся выступление на Играх стран БРИКС

Пятые по счету Игры стран БРИКС в истории, прошедшие в Казани с 12 по 23 июня, удались на славу. Грандиозность, масштаб, праздник – каждое из этих слов красноречиво описывает международное торжество спорта, которое царило почти две недели в столице Татарстана.

Более 4,6 тыс. спортсменов из 86 стран боролись за комплекты медалей в 27 видах спорта. Российские атлеты с солидным перевесом оказались недосягаемы для остальных участников. В медальном зачете сборная России расположилась на первом месте, завоевав в сумме 502 медали, из которых 262 золотые, 141 серебряная и 99 бронзовых.

Переоценить вклад татарстанских спортсменов в успех национальной команды России невозможно. 59 медалей – таков результат татарстанцев на домашних Играх БРИКС. Спортсмены республики 39 раз становились триумфаторами соревнований, поднимаясь на золотой пьедестал. Кроме того, в активе татарстанских участников еще 14 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Во время праздничного чествования атлетов Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что своими выступлениями спортсмены из Татарстана «внесли весомый вклад в уверенную победу России на Играх БРИКС».

«Уверен, что уровень выступлений на Играх стран БРИКС составил конкуренцию Олимпиаде. Своими выступлениями вы еще раз доказали, что Татарстан заслуженно признан самым спортивным регионом, а наша столица Казань – спортивной столицей России. Проведение таких мероприятий оставляет огромное наследие, зажигает новые спортивные звезды. Обновляется материально-техническая база объектов, популярным становится ведение здорового образа жизни, все больше людей из разных стран мира узнают о нашем гостеприимном крае. Дорогие друзья, Татарстан, еще раз поздравляю с успешным завершением Игр БРИКС!» – сказал Раис республики.

Рустам Минниханов отметил, что своими выступлениями спортсмены из Татарстана «внесли весомый вклад в уверенную победу России на Играх БРИКС» Фото: rais.tatarstan.ru

Какой подарок вручили Минниханову

Спортсмены не остались в долгу. Как в плане теплых слов, так и презентов.

«Быть награжденным в Казанском Кремле Рустамом Нургалиевичем – это безумная честь. От лица спортсменов хотелось бы выразить благодарность нашей республике за личный вклад и уделенное время. Приятно видеть, как наш спорт в нашей республике развивается такими темпами. Приятно, что можно и в нынешней ситуации выступать на международной арене, представлять свою страну Россию», – сказал двукратный победитель Игр стран БРИКС, гимнаст Даниел Маринов.

Спортсмен подчеркнул, что в республике созданы все условия для выращивания новых чемпионов. В знак признательности Маринов от имени сборной России вручил Минниханову памятный подарок – полный комплект медалей (золотая, серебряная, бронзовая) Игр БРИКС.

Рустам Минниханов подарком остался очень доволен и, поблагодарив гимнаста, по-отечески обнял его.

В знак признательности Даниел Маринов от имени сборной России вручил Минниханову памятный подарок – полный комплект медалей Игр БРИКС Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстанские спортсмены заявили, что будут следить за летней Олимпиадой в Париже

Помимо Игр стран БРИКС одним из главных международных спортивных событий в 2024 году будет летняя Олимпиада в Париже (26 июля – 11 августа). Масштаб соревнований, проведенных в Казани, позволил провести параллели между этими событиями.

«Россия, Татарстан и Казань – мы задали очень высокую планку. Многие спортсмены сравнивают Игры БРИКС в Казани с Олимпиадой. За этим форматом большое будущее. Только что завершили встречу с коллегами из Бразилии, они сказали, что им будет сложно такое повторить. Но мы обязательно будем им помогать», – заявил недавно министр спорта РТ Владимир Леонов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

По завершении торжественного чествования некоторые спортсмены из Татарстана признались, что с любопытством будут следить за предстоящими летними Олимпийскими играми, дабы сравнить свои результаты на соревнованиях БРИКС с показателями тех, кто завоюет медали во Франции.

Марта Мартьянова: «Скорее всего, буду посматривать Игры в Париже, чтобы оценить выступления своих будущих соперников» Фото: rais.tatarstan.ru

«Я надеюсь, что я в дальнейшем буду продолжать выступать на международной арене, и, естественно, буду смотреть фехтование на Олимпиаде в Париже, анализировать. Также интересно будет посмотреть, как все окажутся психологически и тактически готовы», – сказала рапиристка, победительница Игр стран БРИКС Марта Мартьянова в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт».

«Скорее всего, буду посматривать Игры в Париже, чтобы оценить выступления своих будущих соперников», – подчеркнул гимнаст, триумфатор Игр стран БРИКС Даниел Маринов.