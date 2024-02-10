Игры «Аударыш» и запряженные тройки: фестиваль в Муслюмово собрал более 1,5 тыс. зрителей

В третий раз в Муслюмовском районе Татарстана состоялся фестиваль «Җиз кыңгырау моңнары» / «Перезвоны медных колокольчиков». Главным атрибутом праздника стали запряженные лошади и национальные игры «Аударыш».

Гости приехали в Муслюмово со всей республики — Сармановского, Мензелинского, Альметьевского районов. Также были зрители из двух муниципальных округов — Казани и Набережных Челнов.

Инициатива мероприятия принадлежит главе Муслюмовского района Альберту Хузину.

«Проводим фестиваль в третий раз. Наш район усердно работает над восстановлением и сохранением традиций, а лошади когда-то были частью жизни района. В Муслюмово была лошадиная ферма, но в 90-е она сгорела. И потихоньку лошади исчезли и из подсобных хозяйств. Их сейчас держат только несколько человек», — пояснил ситуацию Хузин.

На данный момент в Муслюмово развивается конный комплекс «Аргамак». Там содержатся 18 лошадей разных пород — есть татарские, русские тяжеловозы, а также элитных пород.

«Некоторые подарены спонсорами. Главных лошадей парада на праздник выставил именно конный комплекс. Сбруи и кони для тройки были приобретены с возникновением фестиваля. Тройка стала визитной карточной „Аргамак“ и является украшением многих мероприятий», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы Муслюмовского района Айзиля Мухаметзянова.

Также в параде участвовали упряжки и из других сельских поселений района, красиво наряженные лошади катали в повозках взрослых и детей. Всего в празднике приняло участие 10 упряжек и 19 лошадей.

Жаркие состязания развернулись и в национальной борьбе на конях «Аударыш». Участники игр приехали из Мензелинского, Лениногорского, Тукаевского районоа, а также из Набережных Челнов. Организатором выступил Фарит Набиуллин, фермер из Лениногорского района. Сегодня его конный двор один из крупнейших в республике. Первое место в чемпионате завоевал Тукаевский район.

В празднике также принял участие начальник Комитета по работе с татарскими предпринимателями исполкома ВКТ, исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарит Уразаев.

«Мероприятие „Җиз кыңгырау моңнары“ — единственное в Татарстане», — подчеркнул он.

По подсчётам МВД, фестиваль посетили более 1,5 тыс. гостей. Несмотря на утренний мороз в −30 градусов, люди с удовольствием приняли участие в зимних играх и катаниях на лошадях.

Также была открыта ярмарка, где были представлены одежда, обувь, рыбная лавка, сухофрукты, свежее мясо, сельскохозяйственная продукция и многое другое. Также все желающие могли отведать шашлык и согреться горячим чаем.

Звездными гостями концертной программы стали Азат и Алина Каримовы.