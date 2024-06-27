Игру Tamagoneko перевели на татарский язык, в планах – сериал «Острые козырьки»

Группа волонтеров перевела на татарский язык игру Tamagoneko на платформе Steam. Это один из немногих проектов, полностью переведенных на язык Тукая, сообщает «Миллиард.Татар».

Один из энтузиастов, работавших над переводом, — работник автосалона родом из Елабуги Газиз Фаттахов.

«Это пока что одна из немногих возможностей, которая мне выпала. До этого в планах было перевести другие игры, но из-за неимения опыта в декодировке и обратной компиляции игровых файлов, это казалось мне трудновыполнимым. Однако в случае с Tamagoneko разработчики сами предложили перевести их игру на татарский. Конечно же, я согласился», — рассказал он.

По словам переводчика, на работу у него ушло около двух недель. Общий объем переведенного текста — порядка 1 тысячи фраз. Однако сложнее всего, признался Фаттахов, было не переводить, а проверять готовую версию в процессе игры: «Она не сказать что легкопроходимая».

До работы над игрой он занимался переводом и озвучкой зарубежных фильмов и мультфильмов. В планах команды — работа над татарской озвучкой для сериала «Острые козырьки».

Tamagonekо — компьютерная игра, участник которой в роли белого кота ищет сбежавшие яйца. Одна из интересных фишек в игре, связанная с татарами, — наличие тюбетейки среди секретных костюмов. Надевший ее персонаж будет оставлять след в виде татарского флага.