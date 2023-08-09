Игровой свитер Овечкина продали за 2,1 млн рублей на аукционе в Казани

Игровой свитер нападающего сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина был продан на благотворительном аукционе в Казани. Событие произошло во время прощального матча Даниса Зарипова в «Татнефть Арене».

Свитер обошелся победителю аукциона в 2,1 млн рублей, сообщает корреспондент «ТИ-Спорт».

Овечкин примет участие в прощальном матче Даниса Зарипова, нападающий будет играть за команду «Звезды России» против «Звезд «Ак Барса».

Напомним, 42-летний Зарипов объявил о решении завершить игровую карьеру весной нынешнего года. Его последней игрой на профессиональном уровне стал матч КХЛ против «Металлурга» (3:6).

Всего за карьеру Зарипов пять раз выигрывал Кубок Гагарина, шесть раз становился чемпионом страны и трижды чемпионом мира.