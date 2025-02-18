Игроков и тренерский штаб «Трактора» сняли с рейса после игры с «Амуром»

Фото: hctraktor.org

Игроки и тренерский штаб «Трактора» после выездной победы над «Амуром» (5:2) не смогли вовремя вылететь из Хабаровска. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Команда усердно праздновала крупную победу, в результате чего кто-то из игроков толкнул дверь самолета, открыв тем самым люк на крыло. Из-за этого сработала сигнализация, а самолет оказался разгерметизирован, сообщает источник.

«Хоккеистов высадили — борт зарулил на место стоянки и через полтора часа направился к взлётно-посадочной полосе. Забрав спортсменов и без происшествий сев в Челябинске», – говорится в сообщении.

В «Тракторе» затем сообщили, что рейс с командой действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, но механический повреждений в самолете не было.

«О каких-то механических повреждениях самолёта речи не шло. После повторной проверки самолёта всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и в районе 20:30 по челябинскому времени вылетела домой», – передает слова пресс-службы челябинского клуба «Чемпионат».

В данный момент «Трактор» идет на первом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Гру Бенуа встретится с «Ладой». Матч состоится 21 февраля в 17:00 по мск.