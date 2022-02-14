Игроки УНИКСа вошли в стартовые пятерки Матча звезд ВТБ

Главные тренеры «Звезд России» и «Звезд мира» определились со стартовыми пятерками своих команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В составе «Звезд России» на площадку выйдут Алексей Швед из ЦСКА, Дмитрий Кулагин из «Зенита», Станислав Ильницкий из «Локомотива-Кубани», Андрей Воронцевич из УНИКСа и Сергей Торопов из «Нижнего Новгорода».

В состав «Звезд мира» вошли Дэниэл Хэккетт из ЦСКА, Эрик Макколлум из «Локомотива-Кубани», Марио Хезонья из УНИКСа, Джордан Мики из «Зенита» и Торнике Шенгелия из ЦСКА.

Матч звезд состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».