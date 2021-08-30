Игроки УНИКСа провели мастер-класс для казанской молодежи

Фото: пресс-служба БК "УНИКС"

В День Татарстана и столицы республики казанские ребята получила редкую возможность сыграть вместе со звездами баскетбольного клуба УНИКС. Это давняя традиция казанского БК еще с конца прошлого века, когда его игроки делятся своим мастерством с детьми на открытой площадке.⠀

Мастер-класс для ребят провели центровой Артем Клименко и новичок команды, форвард Андрей Воронцевич. Занятие прошло на новой баскетбольной площадке, открывшейся ко Дню Республики Татарстан.

«Мы рады энтузиазму, с которым подрастающие баскетболисты ворвались в движуху — не каждый день выпадает шанс поиграть с профи», — признались баскетболисты клубной пресс-службе.

Отмечается, что в завершении мастер-класса Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин вручили молодым баскетболистам новые мячи для тренировок.