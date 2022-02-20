Игроки УНИКСа показали себя на Матче звезд Лиги ВТБ

Сегодня в Москве прошел традиционный Матч звезд Единой лиги ВТБ, в котором приняли участие четыре игрока и два тренера казанского УНИКСа, а также представительницы группы поддержки татарстанского клуба — к слову, старейшей в России. Лучшим игроком оказался признан Марио Хезонья из УНИКСа.

Главный тренер казанцев — хорват Велимир Перасович возглавил сегодня команду «Звезды мира», а помогал ему его ассистент — грек Константинос Каймакоглу. Под их началом на паркет вышли американцы Джон Браун и Айзейя Кэнаан, а также хорват Марио Хезонья.

Наставник сборной России и клуба «Нижний Новгород» сербский специалист Зоран Лукич привлек в свою команду «Звезды России» форварда УНИКСа Андрея Воронцевича. Отметим также участие недавних игроков казанского клуба Евгения Воронова, Евгения Колесникова (вместе с двумя сыновьями) и Никиты Курбанова в команде Лукича. А также Эрика Макколлума, который приехал на шоу с маленьким сыном, — в команде Перасовича.

Воронцевич и Хезонья вышли в стартовых составах. Сама звездная игра традиционно прошла в режиме яркого шоу. Баскетболисты позволяли себе порой и просто подурачиться на радость публике. Сверхдальние броски, неожиданные передачи, умопомрачительные броски сверху… Первым свой фирменный данк спиной к кольцу продемонстрировал казанский «Супер Марио» Хезонья. Весело, красиво и абсолютно мирно — всё в точном соответствии с законами спортивного шоу. Отлично сработали придумавшие командные костюмы баскетболистов — элегантные смокинги, которые были сняты за секунды. Тренеры, к слову, были одеты в свои обычные костюмы.

Марио поучаствовал в конкурсе дальнобойщиков в первом перерыве. Хорват на первой стадии конкурса набрал больше всех очков, 22, и вышел в финал, где ему пришлось соревноваться с американцем из питерского «Зенита» Билли Бэроном. Бэрон в финале повторил результат Хезоньи, а хорват набрал 18 очков. Бэрон выиграл этот конкурс, но в запасе у Марио был еще конкурс бросков сверху.

Второй конкурс прошел во втором перерыве. Хорват из Казани спорил с тремя американцами. И вышел в финал, где его соперником стал Алекс Пойтресс, опять-таки из «Зенита». Свой второй конкурс Марио выиграл. Это означало приз от банка ВТБ в 500 тыс. рублей.

Что до самого матча звезд, то победу в нем со счетом 129:121 одержали «Звезды мира». Кэнаан за 9 минут 16 секунд набрал 2 очка, Джон Браун — 10 за 51 минуту 21 секунду, Хезонья — 29 за 21 минуту 7 секунд, став самым результативным игроком матча. Именно Марио стал MVP матча звезд, заработав еще 500 тыс. рублей от банка ВТБ. Все остальные игроки и тренеры получили памятные медали.

Во вторник, 22 февраля, в Монако УНИКС проведет матч Евролиги с одноименной командой.