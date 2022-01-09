Игроки УНИКСа лидируют в голосовании Матча звезд Единой лиги ВТБ

Заканчивается голосование болельщиков на шестой в истории Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 20 февраля 2022 года в Москве на «ВТБ Арене». Среди лидеров голосования игроки казанского УНИКСа Воронцевич и Хезонья, информирует пресс-служба лиги.

За неделю до окончания голосования болельщиков в лидерах — баскетболисты УНИКСа. Это форварды Андрей Воронцевич и хорват Марио Хезонья. Воронцевич стал самым популярным российским баскетболистом, опередив одноклубника Дмитрия Узинского и игрока саратовского «Автодора» Виталиуса Пранаускиса. Хезонья лидирует в голосовании в сборную Звезд Мира, обгоняя американца Эрика Макколлума из «Локомотива-Кубани» и грузина Торнике Шенгелию из ЦСКА.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ УНИКС с 8 победами при 2 поражениях занимает второе место после ЦСКА. 16 января казанцы должны принять на своей площадке БК «Нижний Новгород».