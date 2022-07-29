Игроки «Рубина» заговорили по-татарски и пригласили болельщиков на дерби с «Уфой»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видеоролик, в котором бывшие футболисты «Уфы», ныне выступающие за казанский клуб, на татарском языке зовут болельщиков посетить матч третьего тура Первой лиги.

«Дорогие друзья, 1 августа в 20:00 мы играем с «Уфой». Мы приглашаем вас на татаро-башкирское дерби. Нам нужна ваша поддержка. Вернемся вместе», – сказали поочередно на татарском языке футболисты «Рубина» Александр Саплинов, Александр Беленов, Дмитрий Кабутов и Олег Иванов.

Напомним, в минувшем сезоне все четверо выступали в составе «Уфы», а последнее официальное татаро-башкирское дерби завершилось в заключительном туре чемпионата победой башкирского клуба со счетом 2:1.

Предстоящая встреча состоится 1 августа в 20:00 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена».