Игроки «Рубина» упали в стоимости после вылета казанцев в ФНЛ

Трансферная стоимость 15-ти футболистов «Рубина» упала после вылета казанского клуба из РПЛ. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt опубликовал обновление цен игроков российского чемпионата.

Отметим, что наибольшее падение зафиксировано у лидеров команды Леонида Слуцкого. Оливер Абильдгор подешевел на 500 тысяч евро (7 млн), такое же падение цены у Ильи Самошникова – с 3,5 до 3 млн евро. Больше всех подешевел Юрий Дюпин – с 2,7 млн до 1,4 млн евро.

При этом казанский «Рубин» по совокупной стоимости (27 млн евро) состава занимает теперь 10-е место среди клубов РПЛ. Несмотря на это, по итогам сезона команда Слуцкого заняла 15-е место и в новом сезоне сыграет в ФНЛ.

Самым дорогим клубом России, по версии Transfermarkt, стар питерский «Зенит». Команда Сергея Семака оценивается в 163 млн евро.