Игроки «Рубина» Дюпин и Макаров попали в заявку сборной России на матч против Финляндии

Два игрока казанского «Рубина» вошли в список 23-х игроков, которые заявлены на матч второго тура группового этапа Евро-2020 против команды Финляндии. Голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров начнут игру на скамейке запасных.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущей игрой с Бельгией (0:3), главный тренер россиян Станислав Черчесов сделал три замены. Вместо голкипера «Динамо» Антона Шунина место в воротах займет вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Нет в составе защитника «Ахмата» Андрея Семенова, его заменит в старте игрок ЦСКА Игорь Дивеев. Также вместо зенитовца Юрия Жиркова, который получил травму и уже покинул расположение сборной, на поле выйдет полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.





Матч Россия – Финляндия, пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:00.