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16 июня 2021  14:56

Игроки «Рубина» Дюпин и Макаров попали в заявку сборной России на матч против Финляндии

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Два игрока казанского «Рубина» вошли в список 23-х игроков, которые заявлены на матч второго тура группового этапа Евро-2020 против команды Финляндии. Голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров начнут игру на скамейке запасных.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущей игрой с Бельгией (0:3), главный тренер россиян Станислав Черчесов сделал три замены. Вместо голкипера «Динамо» Антона Шунина место в воротах займет вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Нет в составе защитника «Ахмата» Андрея Семенова, его заменит в старте игрок ЦСКА Игорь Дивеев. Также вместо зенитовца Юрия Жиркова, который получил травму и уже покинул расположение сборной, на поле выйдет полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Матч Россия – Финляндия, пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:00.

#евро 2020 #денис макаров #юрий дюпин
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