Игроки мужского и женского казанского «Динамо» по хоккею на траве вызваны в сборные

Фото: minsport.tatarstan.ru

В Казани сегодня стартует международный турнир по хоккею на траве «Кубок Наций» среди мужчин и женщин. В нынешнем году за титул будут бороться четыре мужские команды из двух стран: Россия, Россия U-21, Беларусь, Беларусь U-21.

Спортсмены мужского «Динамо – Ак Барса» и женского «Ак Барса – Динамо» получили широкое представительство в сборных команд России.

Так, в мужскую национальную команду России были вызваны одиннадцать хоккеистов «Динамо – Ак Барса». В списке игроков Алексей Соболевский, Андрей Семенов, Георгий Арусия, Евгений Артемов, Павел Голубев, Денис Стариенко, Николай Янкун, Дмитрий Береза и Семён Матковский. А также два вратаря: Иван Ожерельев и Андрей Серебряков.

А тренерский штаб сборной России возглавляет многолетний главный тренер «Динамо – Ак Барса» Араик Маргарян, ассистировать ему будет Тимур Тимашков.

Из женского казанского «Ак Барса – Динамо» в сборную России вызваны семь хоккеисток.

В составе сборной России на поле Центра хоккея на траве выйдут вратарь Ангелина Яшина, защитники Александра Стариенко, Екатерина Макагонова, Яна Гончарова Александра Курнаева, нападающие Юлия Сартакова, Эльза Губайдуллина и Даяна Семенова.

Еще четыре спортсменки сыграют за сборную России U-21. Это защитник Анастасия Семенова, полузащитник Анастасия Захарина и нападающие Мария Захарина и Альбина Хайдарова.

Еще один форвард, Полина Дмитриевич, выступит за сборную Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

Напомним, соревнования пройдут с 25 августа по 30 августа на поле казанского Центра хоккея на траве.