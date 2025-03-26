Игроки молодежной сборной России не могут покинуть Колумбию из-за сломанного самолета

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Несколько футболистов молодежной сборной России все еще не могут вылететь из Колумбии, так как сначала сломался их самолет, а потом они не смогли попасть на рейс из-за овербукинга. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

В столице Колумбии Боготе все еще остаются Руслан Чобанов, Даниил Зорин, Илья Кирш, Богдан Москвичев, Данила Козлов, Игорь Дмитриев, Александр Дегтев. Предположительно, игроки смогут вылететь в Москву завтра, 27 марта. Также с футболистами находится сотрудник РФС, сообщает источник.

Напомним, молодежная сборная России сыграла две товарищеских встречи с Колумбией. В первом матче россияне уступили (0:1), а во второй сыграли вничью (2:2).

Отметим, что вчера сборная России под руководством Валерия Карпина обыграла Замбию (5:0). Таким образом, победная серия национальной команды составляет восемь матчей с общим счетом 44:0.