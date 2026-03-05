news_header_top
На главную ТИ-Спорт 5 марта 2026 14:45

Игроки «Краснодара» разнесли дверь в раздевалке ЦСКА и намусорили

Фото: fckrasnodar.ru

Инцидент, выходящий за рамки спортивной борьбы, произошел после полуфинального матча Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Врач армейцев Эдуард Безуглов в своем телеграм-канале опубликовал видео, демонстрирующее состояние гостевой раздевалки на стадионе красно-синих после ухода футболистов «быков».

На кадрах видно большое количество оставленного мусора, а также серьезное повреждение — дыра в двери. Безуглов прокомментировал увиденное сдержанно, но с явным неодобрением: «По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне… Не солидно».

Сам матч, прошедший накануне, завершился победой хозяев поля со счетом 3:1, и ЦСКА вышел в финал Кубка России. Однако теперь спортивный результат оказался в тени скандального послесловия. Поведение игроков гостей вызвало резонанс в футбольной среде, а сам инцидент стал поводом для обсуждения этики и уважения к сопернику и стадиону.

#пфк цска #ФК Краснодар
Новости партнеров