Игроки «Ак Барса» сыграют на ЧМ-2021 по хоккею в составе сборных Беларуси и Казахстана

Тренерский штаб сборной Беларуси определился со списком игроков, которые примут участие в чемпионате мира-2021. В финальный состав вошел защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель. Сборная Беларуси на групповом этапе турнира встретится со Словакией (21 мая), Швецией (23 мая), Чехией (24 мая), Великобританией (26 мая), Данией (28 мая), Швейцарией (30 мая) и Россией (1 июня).

В составе сборной Казахстана на чемпионате мира выступит новичок казанского клуба форвард Кирилл Панюков. Казахстанцы на групповом этапе турнира сыграют с Латвией (22 мая), Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая), сообщает официальный сайт казанского «Ак Барса».

Напомним, что ранее в предварительный список сборной России для подготовки и участия в чемпионате мира вошел нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков.