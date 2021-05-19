Игроки «Ак Барса» не вошли в топ-30 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Хоккеисты «Ак Барса» не вошли в список 30 самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги. Об этом свидетельствуют данные опубликованные сегодня в «Спорт-экпрессе».

Самый высокооплачиваемый хоккеист с действующим контрактом из нынешнего состава казанского клуба – это нападающий Кирилл Петров, который по данным издания зарабатывает 50 млн рублей за сезон. По этому показателю он занимает места с 35-го по 52-е.

Еще три игрока «Ак Барса» – нападающий Артем Лукоянов, а также защитники Роман Рукавишников и Никита Лямкин – получают по 40 млн рублей за сезон.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ является нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, который может заработать 115 млн рублей за сезон, если не уедет в НХЛ.