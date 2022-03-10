Игроки «Ак Барса» Билялов и Воронков стали заслуженными мастерами спорта

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов и форвард казанского клуба Дмитрий Воронков стали заслуженными мастерами спорта после завоевания серебряных медалей на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Отметим, что этого звания также удостоились форварды «Авангарда» Арсений Грицюк и Кирилл Семенов, а также защитник омичей Дамир Шарипзянов.

Сегодня «Ак Барс» и «Авангард» проведут в Казани пятый матч серии первого плей-офф КХЛ. После четырех поединков омичи выигрывают в противостоянии до четырех побед со счетом 3-1.

Отметим, что такого же звания заслуженного мастера спорта удостоена российская фигуристка Александра Трусова и другие спортсмены, ставшие призерами Олимпийских игр в Пекине.