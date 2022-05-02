Игрокам КХЛ запретили выступать за сборную Финляндии

Хоккеисты, которые выступают за российские клубы, не смогут играть за сборную Финляндии, сообщает федерация хоккея этой страны.

«Позиция Ассоциации хоккея Финляндии заключается в том, что игроки, выступающие в России в следующем сезоне, не могут играть за национальную сборную», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды Суоми.

На прошедшем на прошлой неделе чешском этапе Евротура, где сборную России заменила сборная Австрии, сборная Финляндии заняла второе место вслед за Швецией. С 5 по 8 мая команда выступит на шведском этапе турнира.

В ряде команд КХЛ финские легионеры занимали ведущие позиции в минувшем чемпионате КХЛ, например, в уфимском «Салавате Юлаеве».